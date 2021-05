NHL:ssä kuohuu – New York Rangers julkaisi täysin poikkeuksellisen tiedotteen

Washingtonin Tom Wilsonin tapaus kuohuttaa NHL:ssä.

Sarjasikailijan tuorein tapaus sattui tiistaiaamun ottelussa New York Rangersia vastaan.

Wilson löi ensin jäässä maannutta Pavel Butshnevitshia nyrkillä niskaan. Tämän jälkeen hän paiskasi kypärättömän Artemi Panarinin painiheitolla ylösalaisin jäähän.

”Melkein tappoi Panarinin”, luonnehti New York Post.

Julkisuudessa äänekkäimmät ehtivät vaatia Wilsonille jopa elinikäistä pelikieltoa. Supertähti Panarinin kausi puolestaan päättyi Wilsonin käsittelyyn.

Tiistai-iltana NHL julkaisi kurinpitopäätöksensä Wilsonin suhteen. Pelikiellon sijaan tälle tuomittiin ainoastaan 5 000 dollarin sakko.

Mitätön rangaistus aiheutti laajalti pöyristelyä.

Rangersin päävalmentaja David Quinn säilytti median edessä malttinsa. Hän luonnehti Wilsonin tapausta ”rajan ylittämiseksi”.

– Rehellisesti sanottuna tämä on vitsi. Tämä lähettää huonon viestin, ja uskon, että melkein kaikki ovat samaa mieltä, huokaili puolestaan Rangersin Ryan Strome kurinpitopäätöksen jälkeen.

Myöhemmin Rangers julkaisi seurana julkilausuman tapaukseen liittyen.

Se ilmoitti olevansa ”äärimmäisen pettynyt” ja vaati NHL:n kurinpitäjä George Parrosin eroa.

Kyseessä on äärimmäisen harvinainen ulostulo yksittäisen seuran taholta suoraan kurinpitojärjestelmää ja yksittäistä henkilöä kohtaan.

Viestin painoarvoa lisää se, että sen lähetti sarjan jättiläisseuroihin kuuluva perinteikäs Rangers.

Rangersin tiedote suomennettuna:

New York Rangers on äärimmäisen pettynyt, ettei Capitalsin hyökkääjälle Tom Wilsonille annettu pelikieltoa hänen kauhistuttavasta väkivaltaisuudestaan.

Wilson on rikoksenuusija, jolla on pitkä historia tämän tyyppisistä teoista. On järkyttävää, että NHL ja heidän pelaajaturvallisuusosastonsa ei ryhtynyt asianmukaisiin toimiin ja sulkenut Wilsonia peleistä toistaiseksi.

Wilsonin vaaralliset ja piittaamattomat toimet aiheuttivat Artemi Panarinille loukkaantumisen, joka estää häntä pelaamasta enää tällä kaudella.

Pidämme tätä NHL:n kurinpitäjän George Parrosin tehtävien laiminlyöntinä ja uskomme, että hän on kykenemätön jatkamaan roolissaan.