Kuukausi pyörätuolissa: NHL:n supertähti palasi viimein kaukaloon – julkaisi pysäyttävän videon sairauslomastaan

Tyler Seguin palasi kaukaloon pitkän kuntoutuksen jälkeen.

Tyler Seguinin, 29, pitkä piina on ohi.

Viimeksi Stanley Cupin loppuotteluissa viime kesänä pelannut hyökkääjä palasi tiistain vastaisena yönä Dallas Starsin kokoonpanoon.

Hän teki heti tärkeän maalin tasoitettuaan lukemat Florida Panthersia vastaan 4–4:ään. Seguinin päätöserän maali vei ottelun jatkoajalle, joka katkesi Panthersin Aleksander Barkovin voittomaaliin.

Seguin julkaisi ennen ottelua Twitterissä videon, jolla näytetään materiaalia hänen pitkältä sairauslomaltaan.

Kanukkihyökkääjä pelasi koko viime kesän pudotuspelit lonkkavaivaisena. Lonkka leikattiin 2. marraskuuta New Yorkissa, ja The Athleticin tuoreessa jutussa kerrotaan Seguinin olleen ensimmäisen kuukauden ajan pitkälti pyörätuolissa.

– Oli hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Isoksi osaksi kyse oli henkisestä puolesta. Piti vain taistella sen läpi. Minulla oli paljon aikaa pohtia asioita: uraani ja lajia, jota rakastan. Aloin arvostamaan peliä paljon enemmän, Seguin kertoi.

Joulukuussa hän pääsi vaihtamaan kainalosauvoihin mutta joutui vielä polvileikkaukseenkin. Seguin kertoi käytännössä menettäneensä koko nelipäisen reisilihaksensa, jota alettiin kasvattamaan liki nollista. Yli puolen vuoden kovan kuntoutuksen aikana hän opetteli uudelleen kävelemään ja liikuttamaan nilkkaansa.

Nyt Seguin on mukana loppurutistuksessa, kun Dallas yrittää nousta Nashvillen edelle ja Keskisen divisioonan viimeiselle pudotuspelipaikalle.

Seguin on yksi Dallasin avainpelaajista. Hän pelaa seurassa kahdeksan vuoden megasopimuksella (2027 asti), jonka arvo on 78,8 miljoonaa dollaria. Urallaan hän on toistaiseksi tehnyt 280+356=636 pistettä 742 NHL:n runkosarjaottelussa.