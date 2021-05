Kommentti: NHL-kauden arvokkaimmasta pelaajasta ei ole mitään epäselvyyttä – ei myöskään maailman parhaasta maalintekijästä

Connor McDavid pelaa veret seisauttavaa kautta, kirjoittaa Ville Touru.

Keskustelu maailman parhaasta jääkiekkoilijasta voidaan panna taas hetkeksi tauolle.

Edmonton Oilersin Connor McDavid, 24, tekee kaukalossa, mitä huvittaa.

49 ottelussa ovat syntyneet tehot 29+58=87. Todennäköisesti McDavid ehtii rikkoa jäljellä olevien seitsemän ottelun aikana maagisen 100 pisteen rajan.

Sata pistettä on lukema, johon yksikään suomalainen ei ole tällä vuosituhannella yltänyt. Se on myös lukema, jolla McDavid itse voitti pistepörssin ylivoimaisesti kaudella 2016–17 – täydellä 82 ottelun kaudella.

Normaalikaudella McDavid olisi nyt vauhdissa 146 pisteeseen. Likimainkaan vastaavaa pistetykitystä ei ole nähty NHL:ssä 25 vuoteen.

McDavidiin eivät päde mitkään jääkiekon yleiset lainalaisuudet. Hän voi tuosta vain lähteä yksinään haastamaan neljän vastustajan puolustusmuuria ja useimmiten menee siitä läpi.

McDavid tulee ja menee, mistä milloinkin haluaa. Mikään tilanne ei ole hänelle – ja hänen uskomattomalle nopeudelleen – mahdoton.

McDavid pujottelee kaukalossa kuin Kalle Palander Vailissa 1999.­

Tällä kaudella McDavid ei myöskään ole hurjastellut tehojaan pudotuspelien ulkopuolelle jäävässä joukkueessa, vaan Edmonton on tukevasti kiinni kakkospaikassa Kanadan divisioonassa.

Kaukalon ulkopuolella hiljaisena ja jopa ujona tunnettu McDavid on kasvanut myös johtajana. Jesse Puljujärvi kertoi huomanneensa McDavidissa selvän muutoksen palattuaan välikauden jälkeen Edmontoniin. Puljujärven mukaan kapteenista on tullut kopissa aiempaa äänekkäämpi johtohahmo.

Aiemmin tällä viikolla NHL:ssä hämmästeltiin käsittämätöntä tilastofaktaa: McDavidin ollessa tasakentin jäällä, Oilers on tällä kaudella maalipaikkatilastossa plussan puolella 88 maalipaikan verran. Kun McDavid on ollut vaihtoaitiossa, lukema on -183.

McDavid on tehnyt tai syöttänyt 55 prosenttia Edmontonin tämän kauden maaleista.

Koko kauden mitassa NHL:n ennätys on Mario Lemieux’n 57,3% Pittsburghissa 1988–89.

Eri asia on se, onko Oilersin joukkue rakennettu järkevästi tai onko se ylipäätään joukkueena erityisen hyvä, jos yhden yksittäisen pelaajan merkitys on näin valtava.

NHL:n arvokkaimmasta pelaajasta, Hart Trophy -voittajasta ei kuitenkaan synny tänä keväänä minkäänlaista keskustelua. Niin ylivertainen McDavid on.

McDavidin nopeuteen ei pysty vastaamaan.­

Häikäisevää kautta pelaava Aleksander Barkov kuuluu tässä kilvassa heti seuraaville sijoille. Parhaan puolustavan hyökkääjän Selke Trophy on tällä kaudella Barkovin heiniä. Ainakin pitäisi olla.

Arvokkaimmasta pelaajasta ei synny todellista kilpailua, mutta yhtä vähän syntyy tämän hetken parhaasta maalintekijästä.

Sen kertoo jo maalipörssikin: Toronton Auston Matthews 47 peliin 38 maalia. Seuraavana tulevat McDavid (29) ja Mikko Rantanen (28).

Matthews on tehnyt siis poskettomat 0,81 maalia ottelua kohden.

Vertailun vuoksi: Aleksandr Ovetshkin teki parhaalla kaudellaan (2007–08) 0,79 maalia ottelua kohden. Tahti tuotti 82 ottelussa 65 maalia.

Edellisissä 82 ottelussaan Matthews on tehnyt 64 maalia.

Auston Matthews on NHL:n paras maalintekijä.­

Ovetshkin tuli aikoinaan NHL:ään hirmuisella ryminällä.­

Viidettä kauttaan NHL:ssä pelaava Matthews on paiskonut 329 ottelussaan 196 maalia. Siis 0,6 ottelua kohden.

Kaikkien aikojen maalintekijänä pidetty Ovetshkin teki viidellä ensimmäisellä kaudellaan (2005–10) 0,68 maalia per peli.

Mihin 23-vuotias Matthews vielä urallaan yltääkään?