Huima pistevire poiki suomalaispuolustajalle ilouutisen NHL:stä

New York Rangers kutsui suomalaispuolustajansa farmijoukkueesta NHL-ryhmään.

Puolustaja Tarmo Reunanen on nakutellut oivaan tahtiin tehopisteitä AHL-farmiliigassa.­

NHL-seura New York Rangers on antamassa suomalaispuolustaja Tarmo Reunaselle näyttöpaikkaa kirkkaissa halleissa. Rangers ilmoitti perjantaina, että Reunanen, 23, on nostettu NHL-ryhmään AHL-farmiliigan Hartford Wolf Packista.

Aiempina kausina TPS:ssä ja Lukossa SM-liigaa pelannut Reunanen pelasi tällä kaudella HPK:ssa seitsemässä liigapelissä. Joulua ennen hän suuntasi Pohjois-Amerikkaan, ja NHL-debyytti koitti puolitoista kuukautta sitten. Reunanen pelasi Philadelphiaa vastaan vajaat yhdeksän minuuttia ja ehti syöttää yhden Rangers-maalin. Hänellä on siis tällä hetkellä NHL-keskiarvona piste per peli.

AHL:ssä Reunanen on ollut hyvässä vireessä. Hän on Hartfordin syöttökärki ja koonnut tehot 4+13 pelaamissaan 21 farmipelissä.