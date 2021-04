Kasperi Kapanen iski kahdesti – sai valmentajaltaan kehuryöpyn

Kapasen seura Pittsburgh Penguins varmisti pudotuspelipaikan.

Kasperi Kapanen laukoi kaksi maalia, kun Pittsburgh Penguins vei 5–4-jatkoaikavoiton Washington Capitalsista ja varmisti 15. peräkkäisenä kautena paikkansa NHL-jääkiekkoliigan pudotuspeleissä. Myös Capitalsin paikka pudotuspeleissä varmistui.

Kapasen ensimmäinen osuma tasoitti tilanteen 1–1:een avauserässä, kun hän katkaisi vastustajien syötön ja laukoi kiekon verkkoon. Kapasen toinen maali vei Penguinsin 4–3-johtoon kolmannen erän puolivälissä.

– Tärkeissä peleissä on aina hauska olla mukana. Se on innostavaa ja hermoja repivää, mutta palkinnotkin ovat parempia. Nämä olivat isot kaksi pistettä meille ja olen iloinen että voitimme, Kapanen sanoi ottelun jälkeisessä etäyhteyshaastattelussa.

Kapanen kiitteli ketjukavereitaan onnistumisistaan.

– Yritän vain pelata peliäni ja käyttää nopeuttani, karvata, luoda tilanteita ja laukoa mahdollisimman paljon. Minun täytyy ehdottomasti kiittää ketjukavereitani.

Penguinsin päävalmentaja Mike Sullivan kehui Kapasen nopeutta ja laukausta.

– Hänellä on niin hyvä laukaus. Hän on hyvä maalintekijä. Hänen nopeutensa on vaarallinen, hän saa puolustuksen perääntymään nopeudellaan, ja se luo tilanteita hänelle tai hänen ketjukavereilleen, Sullivan sanoi NHL:n nettisivuilla.

Jatkoajan katkaisi Penguinsin voitoksi Jake Guentzel.

Teuvo Teräväinen laukoi Carolinan kolmannen maalin, kun Hurricanes nujersi Detroit Red Wingsin 3–1. Ottelu oli Teräväiselle toinen sen jälkeen kun hän oli ollut sivussa 25 ottelua aivotärähdyksen takia.

– Hän näytti siltä kuin ei olisi sivussa ollutkaan. Se on myönteinen merkki. Kiva että hän sai maalin, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour sanoi.

Teräväisen maali syntyi Sebastian Ahon syötöstä. Aholle merkittiin kaksi maalisyöttöä.

– Hänen kanssaan on hyvä pelata, se on aika helppoa. Emme puhu siitä paljoakaan, pelaamme vain luontaisesti. Erityisesti nyt kun en ollut pelannut pitkään aikaan, oli hyvä, että Aho oli mukana, Teräväinen kehui Ahoa.