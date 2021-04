Teräväinen ja Aho panivat karusellin pyörimään – maalipyssy Kasperi Kapanen loistoiskussa

Carolinan tutkapari alkaa löytää tuttua kemiaansa sopivsti pudotuspelien kynnyksellä.

Carolinan ykkösketjun suomalaiskaksikko loisti ratkaisuroolissa, kun NHL:n kärkijoukkue löi kotonaan Detroitin 3–1.

Ykköstähdeksi valittu Teuvo Teräväinen teki 1+1, kakkostähti Sebastian Aho säesti kahdella syöttöpisteellä.

Ensin kaksikko petasi toisen erän alussa puolustaja Brady Skjein 1–0-maalin. Päätöserän puolivälissä Aho tarjoili ja Teräväinen niittasi ottelun lopullisesti ratkaisseen 3–1-maalin.

– Minulla ei ollut enää syöttövaihtoehtoja, joten piti yrittää laukoa. Onneksi se meni sisään, taidokkaana namuttelijana tunnettu Teräväinen virnisti tv-haastattelussa ottelun jälkeen.

Pisteet olivat Teräväiselle ensimmäiset sitten helmikuun puolivälin. Edellisottelussa tositoimiin palannut helsinkiläinen oli lähes kaksi kuukautta sivussa pitkittyneiden aivotärähdyksen jälkioireiden takia.

– Itseluottamuksen kannalta oli kiva nähdä Teräväisen onnistuvan maalinteossa. Hän on erittäin kilpailullinen kaveri, päävalmentaja Rod Brind’Amour sanoi.

– En ole sanonut, etteikö Teräväinen olisi kova harjoittelemaan, mutta kyllähän hän pelaa paljon mieluummin kuin harjoittelee. Hän on peluri.

Teräväisen paluu on lisännyt bensaa myös Ahon liekkeihin. Tutkaparinsa paluun jälkeen Aho on nakuttelut kahteen peliin viisi tehopistettä.

Ennen aivotärähdystään vielä koronankin sairastanut Teräväinen on pelannut tällä kaudella vain 15 ottelua (3+8).

Aho puolestaan on takonut 50 ottelussa 21+30=51 ja on pistepörssissä 16:ntena. Suomalaisten pistetilaston kärjessä on tiukkaa, sillä Aleksander Barkov ja Mikko Rantanen ovat molemmat 52 pisteessä.

Kapanen osui kahdesti

Teräväisen tavoin pidempään loukkaantumisen takia sivussa ollut Kasperi Kapanen alkaa löytää taas virettään Pittsburghin paidassa.

Perjantaiaamuna Kapanen tulitti kaksi maalia 5–4-jatkoaikavoitossa Washingtonia vastaan.

Jeff Carterin ja Jared McCannin rinnalla kakkosketjussa pelannut suomalaislaituri tasoitti avauserässä lukemat 1–1:een. Kapanen katkoi hyökkäyspäässä syötön ilmasta ja viimeisteli heti perään kylmäpäisesti.

Kolmannessa erässä Kapanen puolestaan rynni oikeaa laitaa sisään hyökkäysalueelle ja laukoi 4–3-johtomaalin komeasti etuyläkulmaan.

Washington nousi lopussa tasoihin pelatessaan ilman maalivahtia, mutta Jake Guentzel ratkaisi jatkoajalla vierasvoiton Penguinsille.

Ottelun ainoa kahden maalin mies Kapanen valittiin jatkoaikasankari Guentzelin jälkeen kakkostähdeksi.

Tehopisteiden valossa NHL-uransa parasta kautta pelaava Kapanen on kerännyt 35 ottelussa nyt tehot 10+16=26. Hänestä tuli jo kauden kymmenes kymmenen maalin rajapyykin rikkonut suomalainen.

Voitolla Pittsburgh nousi yhden ottelun vähemmän pelanneen Washingtonin kanssa tasapisteisiin Itäisen divisioonan kärkeen. Molemmat myös varmistivat pudotuspelipaikkansa.

Kun Rangers kärsi New Yorkin paikallistaistossa 0–4-tappion Islandersille, alkaa viimeistään näyttää selvältä, että Pittsburghin ja Washingtonin seuraksi pudotuspeleihin etenevät Islanders ja Boston.

Suomalaispörssi

Mikko Rantanen, Colorado 26+26=52 (43 ott.) Aleksander Barkov, Florida 24+28=52 (46) Sebastian Aho, Carolina 21+30=51 (50) Roope Hintz, Dallas 14+24=38 (37) Joonas Donskoi, Colorado 15+13=28 (42) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 10+16=26 (35)