40-vuotias NHL-tähti lopettaa upean uransa

Ryan Miller lopettaa uransa tähän kauteen.

NHL-maalivahti Ryan Miller, 40, lopettaa uransa tähän kauteen. Yhdysvaltalaisen seura Anaheim Ducks kertoi asiasta torstaina.

Miller on yksi 2000-luvun maineikkaimmista NHL-maalivahdeista. Hänen uransa kohokohtana voidaan pitää kautta 2009–10. Silloin Miller sai Vezina-palkinnon NHL:n parhaana maalivahtina ja torjui Yhdysvallat olympiahopealle.

Vancouverin olympiaturnauksessa hän torjui kuudesta ottelusta viisi voittoa torjuntaprosentilla 94,6 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,35, mutta Kanada vei kultamitalit Sidney Crosbyn jatkoaikamaalilla.

NHL:ssä Miller pelasi ensimmäisen kokonaisen kautensa 2005-06, jolloin hän torjui Buffalo Sabresin itäisen konferenssin loppuotteluihin. Carolina Hurricanes oli tuolloin parempi otteluvoitoin 4-3 ja voitti lopulta myös Stanley Cupin.

Miller edusti NHL:ssä Buffalon lisäksi Vancouver Canucksia ja St. Louis Bluesia sekä Anaheim Ducksia, jossa hän on ollut John Gibsonin kakkosveskari kaudesta 2017–18 lähtien.

Miller on torjunut 794 NHL:n runkosarjaottelusta 390 voittoa torjuntaprosentilla 91,4 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 2,64. Pudotuspelikamppailuja hän on pelannut 57 (28 voittoa) torjuntaprosentilla 91,3 päästäen 2,52 maalia per peli.

Kukaan muu yhdysvaltalainen maalivahti ei ole voittanut yhtä montaa NHL-ottelua kuin Miller. Lisäksi hän on yksi vain kuudesta maalivahdista, jotka ovat historian aikana torjuneet vähintään 30 voittoa seitsemällä peräkkäisellä kaudella.

Yhdysvaltoja hän edusti kaksissa olympiakisoissa ja neljässä MM-turnauksessa.