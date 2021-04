Aleksander Barkoville sataa ylisanoja! Nyt spekuloidaan jo suomalaispelaajalle historiallisella palkinnolla

The Athletic hehkuttaa estoitta Aleksander Barkovin esityksiä.

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov on noussut viimeistään tällä kaudella aivan NHL:n terävimpään eliittiin. Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pelatussa ottelussa Barkov, 25, iski jälleen pari häkkiä, kun Florida voitti Nashvillen 7–4.

Barkov on yksi suosikeista voittamaan Selke Trophyn, joka jaetaan kauden päätteeksi parhaalle puolustavalle hyökkääjälle. 45 ottelussa 52 pistettä (24+28) tehnyt Barkov on nostettu mukaan myös Hart Trophy -keskusteluun. Kukaan suomalainen ei ole aiemmin voittanut sarjan arvokkaimman pelaajan pystiä.

Myös arvostettu urheilumedia The Athletic kirjoittaa Barkovin Hart Trophy -kamppailuun.

Barkov oli kuusi ottelua sivussa alavartalovamman takia maalis-huhtikuun vaihteessa.

– Selke Trophy -suosikki Barkov pelaa niin vahvaa kautta hyökkäyksellisesti, että on musta hevonen voittamaan Hart Trophyn. Ilman häntä Panthersin peli hajosi hieman, ja hänen vaikutuksensa tuntui heti, kun hän palasi jäälle. Hänen dominointinsa tällä kaudella on ollut sellaista, että hänen arvonsa on aivan liigan kärkeä, Athletic arvioi.

Ykkössuosikki Hart Trophyn voittajaksi toki edelleen on Edmontonin Connor McDavid, joka on tehnyt 46 ottelussa käsittämättömät tehot: 28+53=81.

Vahvasti tilastoihin nojaavan The Athleticin listauksen valossa Hart Trophy -ykkössuosikkeihin McDavidin jälkeen kuuluvat myös Toronton Auston Matthews ja Coloradon Nathan MacKinnon.

Patrik Laine (vas.) yritti hidastaa Barkovia Columbuksen ja Floridan kohdatessa 19. huhtikuuta.­

Sen sijaan Selke-keskustelussa Barkov on Athleticin suosikki, vaikka myös Montrealin sentteri Phillip Danault vakuuttaa kyseisissä tilastoissa.

– Vaikka Barkovin hyökkäyskyvyt määrittelevät paljon hänen pelaamistaan, hänen puolustamisensa on yhä sarjan eliittiä. Barkov on määritelmä kahden suunnan hyökkääjästä, ja hänen pitäisi voittaa Selke riippumatta siitä, painotetaanko mieluummin kahden suunnan pelaamista vai tiukasti puolustustaitoja.

Muista suomalaisista The Athleticin listoille ylsivät muun muassa Nashvillen maalivahti Juuse Saros sekä Coloradon laitahyökkääjä Mikko Rantanen. Myös Dallasin sentteri Roope Hinz sai maininnan.

Parhaalle maalivahdille annettava Vezina Trophy menee kaikella todennäköisyydellä Tampa Bayn Andrei Vasilevskille. Ykköshaastaja on Vegasin kokenut Marc-Andre Fleury.

Saros, 26, on kuitenkin merkittävimpiä tekijöitä sille, että Nashville kamppailee vielä playoff-paikasta Keskisessä divisioonassa. Hänen torjuntaprosenttinsa (92,6) on vähintään 20 ottelua pelanneista maalivahdeista tällä hetkellä jaetulla kolmannella sijalla.

Juuse Saros on pelannut viime aikoina hienosti Predatorsin maalilla.­

Rantanen, 22, on puolestaan vielä mukana kisassa esimerkiksi parhaalle maalintekijälle annettavasta Rocket Richard Trophysta. Rantanen on maalipörssissä kolmantena 26 maalillaan. Pysti mennee kuitenkin Toronton Matthewsille, jolla on jo 34 osumaa.

Hinzin saama ”kunniamaininta” liittyy parhaalle tulokkaalle jaettavaan Calder Trophyyn. Yksi listan kärkipäähän nousseista on Dallasin Jason Robertson, 21. Ykkössuosikki tulokaspystiin on yhä Minnesotan venäläinen Kirill Kaprizov.

– Robertson saa pelata Hinzin kanssa, jonka kausi on ollut maaginen. Kaprizov ei saa samanlaista apua, ja se tekee hänen pelaamisestaan vielä vakuuttavampaa, The Athletic kirjoittaa.