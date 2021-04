Jarmo Kekäläinen sai tärkeän pestin Leijonien olympiajoukkueessa

Jarmo Kekäläinen toimii Suomen olympiakiekkojoukkueen apulais-GM:nä.

NHL-seura Columbus Blue Jackets ja Suomen jääkiekkoliitto tiedottivat, että Columbuksen general manager Jarmo Kekäläinen toimii Leijonien olympiajoukkueen apulais-GM:nä Pekingin olympialaisissa 2022.

Kekäläinen auttaa Leijonien general manageria Jere Lehtistä pelaajien valinnassa olympialaisiin, tiedotteessa kerrotaan.

Kuopiolaislähtöinen Kekäläinen, 54, on toiminut vastaavissa tehtävissä aiemminkin. Hän työskenteli Suomen apulais-GM:nä vuoden 2016 World Cupissa sekä 2014 Sotshin olympialaissa.

Jääkiekkoliiton tiedotteen mukaan apulais-GM:n roolissa Kekäläisen tehtäviin kuuluu ennen olympialaisia Pohjois-Amerikan pelaajatarkkailu. Olympialaisissa hän toimii osana johtoryhmää.

– Minulle on kunnia-asia olla maajoukkueen mukana ja tehdä töitä yhdessä valmennus- ja johtotiimin kanssa. Olympialaiset on upea tapahtuma ja mahdollisuus saavuttaa jotain ainutlaatuista, sillä uskon, että saamme todella kovan ryhmän kasaan, Kekäläinen kommentoi.

– Vielä emme tiedä mahdollisista ensi kautta koskevista matkustusrajoituksista, joten on entistäkin tärkeämpää, että yksi tiimin jäsenistä toimii Pohjois-Amerikasta käsin heti kauden alusta alkaen, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen totesi.

Kekäläinen aloitti Blue Jacketsin GM:nä talvella 2013, jolloin hänestä tuli ensimmäinen eurooppalainen GM NHL-seuran johdossa.

Kekäläisen alaisuudessa Columbus on noussut varteenotettavaksi NHL-joukkueeksi yltäen viisi kertaa playoff-peleihin.

Tosin kuluva kausi on ollut Kekäläisen Columbuksella hurjaa turbulenssia. Joukkue on Keskisessä divisioonassa jumbosijalla, ja playoff-haaveet on heitetty tällä kertaa romukoppaan hyvissä ajoin.

Vuoden 2022 talviolympialaiset järjestetään Pekingissä 4.–20. helmikuuta.

Etelä-Korean vuoden 2018 olympiakisoissa NHL-pelaajat eivät olleet mukana, mutta liigan uusi työehtosopimus mahdollistaa sen, että NHL-pelaajat voivat osallistua olympiakisoihin vuonna 2022 ja 2026.