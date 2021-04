Roby Järventie, 18, solmi NHL-sopimuksen – Ottawan pomo ylisti heti suomalaislupauksen ominaisuuksia

Järventie suuntaa Pohjois-Amerikkaan vielä tänä keväänä.

NHL-seura Ottawa Senators ilmoitti tiistaina tehneensä sopimuksen 18-vuotiaan suomalaishyökkääjän Roby Järventien kanssa. Kolmivuotinen tulokassopimus starttaa ensi kauden alusta, mutta Järventie hakee vielä tällä kaudella jääaikaa AHL-farmiliigan Belleville Senatorsista "amatöörikokelassopimuksella".

Järventie oli kotimaan Liigan Tampereen Ilveksen viidenneksi paras pistemies tällä kaudella tehoin 14+11 pelattuaan 48 ottelua. Hän oli mukana nuorten MM-jääkiekossa vuodenvaihteessa Edmontonissa, mutta jäi pisteittä pelaamissaan kuudessa Suomen pelissä.

– Olemme tyytyväisiä saadessamme Robyn sopimuksen alle näin varhaisessa vaiheessa hänen kehitystään. Hän on jo osoittanut lupauksia maalintekijänä, hänellä on sekä hyvä laukaus että hyvä pelisilmä. Kilpailuhenkisyyttä on myös ja maalille menoa. Pohjoisamerikkalaiseen kiekkoon sopeutuminen tämän loppukauden ajan (AHL:ssä) on arvokasta hänelle, Senatorsin GM Pierre Dorion sanoi.

Senators varasi Järventien NHL:n vuoden 2020 draftin toisella kierroksella, draftin 33. varausvuorolla.