Leijonien kultaluotsin Jukka Jalosen mahdollisesta NHL-pestistä puhutaan Pohjois-Amerikassa.

Risteävätkö Jukka Jalosen ja Patrik Laineen polut NHL:ssä? The Athletic väläyttää mielenkiintoista mahdollisuutta.­

Leijonien menestysvalmentajan Jukka Jalosen nimi on noussut mukaan NHL-seura Columbus Blue Jacketsin valmentajaspekulaatioihin.

Seura tarvitsee pian uuden päävalmentajan, sillä John Tortorellan sopimus päättyy tähän kauteen eikä sitä todennäköisesti uusita. Blue Jacketsin hyvin tunteva toimittaja Aaron Portzline arvioi The Athletic -sivustolla Jalosen mahdollisuuksia toteuttaa NHL-unelmansa Columbuksessa.

– Jalonen on kiinnostava ehdokas ja hän haluaa palavasti valmentaa NHL:ssä. Moni yhdistää hänet seuraan siksi, että hän on general manager Jarmo Kekäläisen tavoin suomalainen. Siistiä! En kuitenkaan usko, että hänen kotimaansa tuo hänelle pestiä. Ainoastaan hänen meriiteillään on väliä, Portzline kirjoitti.

Portzlinen mukaan huomattavasti todennäköisempää on, että Columbus palkkaa jonkun muun valmentajan kuin Jalosen.

Kekäläisellä on kauden jälkeen pöydällään valmentajakysymyksen lisäksi muitakin pulmia. Portzline pohti hiljattain toisessa jutussaan Blue Jacketsin pelaajatilannetta. Yksi iso ongelma on Patrik Laineen kehno vire.

Winnipegistä kovalla tohinalla hankittu Laine on ollut pettymys Columbuksessa, ja Kekäläinen joutuu pohtimaan, miten suomalaislaiturista saadaan joukkuetta aidosti hyödyttävä pelaaja. Laineen laukaus on maailmanluokkaa, mutta hänen pelaamisessaan on myös suuria puutteita.

– Laineen olisi tärkeä saada pelata pelintekijän kanssa, se tiedetään. Sen lisäksi Laineen ketjuun saatetaan tarvita loistava puolustava hyökkääjä, joka paikkaa hänen mokansa, Portzline kirjoitti.