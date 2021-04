Kaapo Kakko sai isot kehut valmentajalta – ”Sen näki jo ensimmäisestä vaihdosta”

Kaapo Kakkoa kehutaan.

New York Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko oli iskussa kotiottelussa Buffalo Sabresia vastaan.

Kakko, 20, iski kaksi osumaa ja Rangers voitti 6–3. Samalla hän katkaisi kymmenen ottelun mittaiseksi venyneen maalittoman putkensa. Edellisen kerran Kakko oli osunut 6. huhtikuuta 8–4-maali-ilottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan.

Rangersin valmentaja David Quinn kehui Kakkoa kovasti Buffalo-pelin jälkeen.

– Heti alusta tiesi, että hän on vireessä. Sen näki jo ensimmäisestä vaihdosta, Quinn sanoi The Athleticin mukaan.

Quinn sanoi löytäneensä Kakolle hyvät ketjukaverit. Suomalaisen yhteispeli sentteri Filip Chytilin ja laituritoveri Chris Kreiderin kanssa toimii. Quinn ylisti etenkin Kakon vahvaa luistelua ja kiekonsuojausta.

– Hän teki mahtavia juttuja hyökkäyspäässä. Oli hieno nähdä, että hän sai palkinnoksi tehopisteitä, Quinn totesi.

Kakko on nyt kerännyt 8+8=16 tehopistettä tällä kaudella. Pinnoista peräti yhdeksän on tullut huhtikuun peleistä (3+6).

Kakko laukoi osumistaan ensimmäisen suoraan Adam Foxin oivaltavasta syötöstä. Nuori tähtipuolustaja Fox pelaa huippukautta ja Kakko ylisti hänen peliälyään pelin jälkeen.

– Hän on loistava pelaaja ja silloin kun hänellä on kiekko lavassa siniviivalla, pitää olla valmiina. Hän pystyy antamaan tuollaisia syöttöjä. Hän on Foxy, Kakko totesi.

Foxy on sekä Foxin lempinimi että englanninkielinen sanonta, jota suomeksi vastaa ilmaus ovela kuin kettu.