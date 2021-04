Jesse Puljujärvelle sataa ylistystä – yksi asia tekee hänestä erityisen arvokkaan Edmontonille

Jesse Puljujärvi saa kehuja.

Edmontonissa ja NHL:ssä laajemminkin seurataan ilolla Jesse Puljujärven puhkeamista kiekkokukoistukseen.

Kadotuksen tiellä uransa ensimmäiset kolme NHL-kautta harhaillut suomalaishyökkääjä teki 139 ottelussa vain 17 maalia eikä erikoistunut positiivisella tavalla millään muullakaan osa-alueella.

Meneillään oleva kausi on näyttänyt Puljujärvestä uuden puolen.

12 maalia 44 ottelussa kertoo vain osan totuudesta. Ennen kaikkea hän on aktivoitunut työmiehen hommissa supertähti Connor McDavidin ketjussa. Iso mies ei enää kaihda kontakteja ja tiukkoja paikkoja.

Tämä jos joku kerää kiitosta Kanadassa.

The Athleticin toimittaja Allan Mitchell listasi viikonlopun artikkelissaan Oilersin tämän kauden joukkueen arvokkaimmat pelaajat suhteessa heidän vuosipalkkaansa.

Tiukan 81,5 miljoonan dollarin palkkakaton – ja McDavidin 12,5 miljoonan taalan vuosipalkan – vuoksi jokaisen menestyksestä haaveilevan seurajohdon on löydettävä tehopelaajia pienilläkin palkoilla.

Mitchell nosti esille Kailer Yamamoton, Jujhar Khairan, Ethan Bearin, Mike Smithin sekä koko listan ensimmäisenä Puljujärven. Suomalaisen 1,175 miljoonan dollarin vuosipalkka on todellinen alesopimus tehoihin suhteutettuna. Sopimus kattaa vielä ensi kaudenkin.

– Puljujärvi on todella arvokas pelaaja tällä sopimuksella. Karvauspeli on hänen tärkein panoksensa ykkösketjulle, ja hän on hyvässä maaliputkessa. 82 ottelun kaudella hän on 22 maalin tahdissa, mikä ei ole kovin kaukana siitä, mitä häneltä varaustilaisuuden aikaan odotettiin, Mitchell kirjoittaa.

Edmonton varasi Puljujärven neljäntenä pelaajana kuulussa 2016 varausluokassa. Ykkösenä ja kakkosena menivät Auston Matthews ja Patrik Laine, kolmantena Pierre-Luc Dubois.

Neljä seitsemästä kärkivarauksesta on valittu ainakin kertaalleen NHL:n tähdistöotteluun.

– Ison suomalaisen kausi on ollut sellainen, mitä asiantuntijat häneltä ovat odottaneet. Edellinen seurajohto mokasi hänen Oilers-uransa alkuvaiheen, mutta Puljujärven sopimus on hinta-laatusuhteeltaan joukkueen paras, toimittaja jatkaa.

Hyvä kausi on tullut Puljujärvelle kreivin aikaan, sillä hän oli viime kauden jälkeen hankalassa tilanteessa.

Alla oli mainio – joskin kesken jäänyt – kausi Kärpissä. Tausta Suomeen paluussa oli kuitenkin kaikkea muuta kuin hyvä. Torniolainen taustajoukkoineen oli ajautunut umpikujaan Oilersin johdon kanssa.

Kolmen vaisun NHL-kauden jälkeen hengähdystauko Suomessa oli kaikille osapuolille paras ratkaisu, mutta minkään mallin superkausikaan Suomessa ei olisi antanut Puljujärvelle hyvää neuvotteluasemaa Edmontonin kanssa.

Öljymiesten pomolla Ken Hollandilla oli oikeastaan kaikki valtit käsissään.

Oilersin oli verrattain helppoa neuvotella edullinen kahden vuoden sopimus. Jos Puljujärvi olisi epäonnistunut, ei sopimus olisi rasittanut juurikaan Edmontonin palkkakattoa.

Ja kun Puljujärvi on pelannut hyvin, saa Oilers nauttia hänen palveluksistaan myös ensi kaudella suhteellisen edullisesti. Puljujärvi on nykyisen sopimuksensakin päätyttyä yhä rajoitettu vapaa agentti.