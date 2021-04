Puljujärven ja Ahon varjoihin jäänyt taituri hautasi jo NHL-tavoitteensa – nyt myös Arttu Ruotsalainen loistaa taalajäillä

Arttu Ruotsalainen on aloittanut pirteästi Buffalossa. Vaikka joukkueella ei ole enää loppukaudella panosta, Ruotsalainen pelaa tulevaisuudestaan.

NHL:ssä on pelannut tällä kaudella jo ennätykselliset 59 suomalaista. Yksi tuoreimmista on Buffalon Arttu Ruotsalainen.

Alku on ollut lupaava: yhdeksään peliin neljä maalia, joista kolme edellisten neljän ottelun aikana.

23-vuotiaan Ruotsalaisen nousu NHL-tasolle on ollut rakettimainen. Häntä ei koskaan varattu, eikä hän vielä muutama vuosi sitten pitänyt NHL:ää edes realistisena tavoitteena.

– Rehellisesti sanottuna en. Totta kai NHL oli pienestä pojasta asti ollut unelmana, mutta sinne näytti olevan niin pitkä matka, ettei se enää mikään tavoite ollut. Tavoitteena oli vain päästä pelaamaan liigassa.

Ruotsalainen kävi läpi Kärppien juniorimyllyn. Siinä olivat hyvät ja huonot puolensa. Huippulaadukkaassa koneistossa kehittyi, mutta todennäköisesti missä tahansa muulla paikkakunnalla olisi ollut helpompi nousta edustustasolle.

Kärppien junioreissa oli vuosien ajan kova ketju. Ruotsalainen, Sebastian Aho ja Jesse Puljujärvi.

Ketjukaverit olivat kuitenkin Ruotsalaista kovempia lupauksia.

– Ja Kalaputtaan Antti, Ruotsalainen lisää.

Aho, Puljujärvi ja Kalapudas saivat liigasopimukset kivenkovaan Kärppien miehistöön, mutta Ruotsalainen ei.

– Mulle jäi vähän luu käteen. Olin kuitenkin pelannut jo pari vuotta A-junnuissa, mutta liigasta ei tullut mitään sopimustarjousta.

Vuonna 2015 Ruotsalainen jätti Oulun ja lähti muutoksen perässä Poriin. Siellä avautuivat SM-liigan ovet, mutta eivät kaksi ässävuotta Ruotsalaiselle valtaisaa juhlaa olleet.

Jälkimmäisellä hän teki SM-liigassa yhden tehopisteen.

– Onneksi pääsin sitten Ilvekseen kehittymään ja näyttämään potentiaalini.

Tampereella Ruotsalainen räjäytti pankin ja kohosi Ilves-vuosiensa aikana SM-liigan kovimpaan eliittiin. Myös rapakon takana kiinnostuttiin 173-senttisestä taikurista. Sopimus syntyi Buffalon kanssa.

– Ilveksessä homma lähti heti oikeille raiteille. Sain paljon vastuuta ja myös apua jään ulkopuoliseen treenaamiseen ja elämiseen. Oli todellinen onnenpotku, että pääsin Ilvekseen. Olen siitä kiitollinen.

Ilveksessä Ruotsalainen otti valtavan kehitysloikan. Useimmiten rinnalla pelasi Eemeli Suomi (vas.)­

Tällä hetkellä Ruotsalainen on NHL-pelaaja. Lupaavan alun perusteella ei myöskään ole syytä epäillä, etteikö hän voisi olla sitä myös tulevina vuosina.

Syyskaudella Ruotsalainen liekehti SM-liigan ykköstykkinä, mutta Pohjois-Amerikassa hän sai yllättäen odotella näytönpaikkaa NHL:ssä aina huhtikuulle asti.

AHL:ssä Ruotsalainen nakutteli tehoja piste per peli -tahtiin. Hän kuvailee farmiliigan menoa ”kuin junnulätkäksi”, mentiin pää kolmantena jalkana, eikä virheitä laskettu.

Kun näytönpaikka NHL:stä vihdoin irtosi, Ruotsalainen on käyttänyt sen mainiosti hyväkseen. Pelipaikka tosin vaihtui keskeltä huippulupaus Dylan Cozensin laidalle.

– Siinä on hyvä ja nopea pelimies. Varmasti tulee kovan luokan pelaaja. Sen näkee jo nyt. Mukava jätkäkin vielä, Ruotsalainen kehuu aisapariaan.

– Totuttelu laituriksi otti vähän aikaa, mutta nyt pelaaminen on tuntunut hyvältä. Se on myös tosi iso etu, että pystyn pelaamaan molempia paikkoja. Varsinkin tulevaisuutta ajatellen.

Ruotsalainen ei ole tyytynyt vain pelaamaan varmaa nollanollaa, vaan hän on uskaltanut pitää kiekkoa ja yrittää luoda tilanteita.

Valmennusjohto on pitänyt näkemästään, ja kehuja on tullut.

– Meidän ketjulle on annettu ohjeistuksena, että pitää pystyä tekemään vastustajan peli hankalaksi. Nopeus on ketjumme vahvuus, pyrimme paineistamaan kovaa ja kääntämään peliä nopeasti.

Ruotsalaisen CCM heilahti, ja Aleksandr Ovetshkin ihmetteli, minne kiekko hänen lavastaan katosi.­

Energisenä taitopelaajana Ruotsalainen on tuonut piristysruiskeen Sabresille. Viime aikoina vastuuta joukkueessa on annettu myös monille muille nuorille talenteille.

Ruotsalainen on tehnyt jo yhtä monta (4) maalia kuin Buffalon supertykeiksi kaavaillut Jack Eichel ja Taylor Hall tekivät tällä kaudella yhteensä puhvelipaidassa.

Kymmenettä kertaa putkeen pudotuspelien ulkopuolelle jäävä Buffalo on ollut vuosikaudet sekasortoisessa tilassa. Valmentajia on vaihdettu kuin sukkia jalassa, ja harva pelaaja on yltänyt joukkueessa parhaimpaansa.

Ruotsalaisen kannalta positiivista on kuitenkin se, että Buffalossa mikään ei ole tällä hetkellä kiveen hakattua. Kautensa loukkaantumiseen päättäneen ykköstähti Eichelin ympärillä velloo kauppahuhuja, ja ensi kauden kokoonpanossa käytännössä kaikki paikat ovat auki.

Neljään viime peliin Ruotsalainen on osunut kolmesti.­

Vaikka Buffalon peleissä ei ole ollut enää aikoihin panosta sarjatilanteen suhteen, Ruotsalaiselle kauden loppu on tärkeä. Jäljellä on vielä kahdeksan ottelua.

– Peli peliltä on tuntunut vain paremmalta. Onnistumiset ovat ruokkineet itseluottamusta.

– Nyt pitää jättää hyvä kuva itsestäni. Se varmasti auttaisi ensi kautta ajatellen ja olisi helpompi tulla takaisin. Tavoitteenani on olla heti ensi kauden alusta asti ylhäällä, sanoo Ruotsalainen, jonka sopimus kattaa vielä ensi kauden.

Kärppäjuniorien taannoisen tuhoketjun polut erkanivat viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta vuosia myöhemmin koko kolmikko mättää taas maaleja samassa sarjassa.

Tahtikin on ainakin juuri tällä hetkellä sama. Edellisen reilun viikon otanta: Ruotsalainen 3 maalia, Puljujärvi 3 maalia, Aho 3 maalia.