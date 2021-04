Aleksander Barkov taas Floridan sankari, ratkaisi ovelasti jatkoajalla – Sebastian Aho otti kovat keinot käyttöön

Florida onnistui vihdoin kaatamaan Carolinan ja antoi myrskyvaroituksen kärkiottelussa.

Suomalaisittain herkullinen Keskisen divisioonan kärkiottelu Floridan ja Carolinan välillä tarjoili parastaan varhain sunnuntaiaamuna.

Kotijoukkue Florida voitti lopulta värikkään ja viihdyttävän taiston jatkoajalla 4–3.

Joukkueiden ykköstähdet Aleksander Barkov ja Sebastian Aho olivat jälleen eturivissä. Aho syötti vieraiden 2–1- ja 3–1-johtomaalit, mutta Barkov sanoi lopulta viimeisen sanan ja ratkaisi ottelun jatkoajalla.

Avauserän jälkeen ote kääntyi vahvemmin Floridalle. Carolinan Dougie Hamilton vei kuitenkin illan toisella maalillaan vieraat toisessa erässä 2–1-johtoon.

Heti kolmannen alussa Carolina tuplasi johtonsa.

Niskan päällä olleen Floridan selkäranka ei takaiskuista katkennut, vaan se kampesi kahdella pikamaalilla nopeasti tasoihin.

Heti jatkoajan ensimmäisessä vaihdossa Barkov otti ohjat käsiinsä. Suomalaistähti nappasi kiekon puolustuspäässä, rynni härkämäisesti laitaa pitkin läpi kaukalon ja ratkaisi kauden 22. maalillaan makean voiton Floridalle.

Barkov osoitti maalissa oveluuttaan. Hän hämäsi etsivänsä katseellaan paikkaa poikittaissyötölle, mutta tulittikin no-look-laukauksen verkkoon.

Ottelun laukaukset kirjattiin Floridan eduksi murskaavasti 36–19.

Ottelussa kiivaana taisteluparina olivat myös suomalaiset ykkössentterit. Varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla Aho piti kirjaimellisesti oman miehensä, kun hän kaatoi laitaväännössä Barkovin jäähän ja jäi makaamaan tämän päälle.

Barkov yritti rimpuilla itseään irti Ahon otteesta, mutta oululainen voimanpesä piteli Tampereen jättiä päättäväisesti jäässä yli kymmenen sekunnin ajan pelin pyöriessä Floridan hyökkäyspäässä.

Tuomarit katsoivat kuitenkin Ahon painiotteita läpi sormien, eikä tilanteesta annettu rangaistusta.

Lähes 24 minuuttia huhkinut jatkoaikasankari Barkov palkittiin ottelun ykköstähtenä. Kovin pisterohmu oli Floridan ykköspuolustajaksi noussut MacKenzie Weegar, joka oli ennätystehoillaan 1+3 mukana joukkueensa kaikissa maaleissa.

– Weegs on todella fiksu pelaaja. Hän tekee koko ajan oikeita asioita. Pari vuotta on ollut vain ajan kysymys, milloin hän nousee tälle tasolle. Kun Ekblad loukkaantui, hän on pystynyt nousemaan siihen ruutuun, Barkov kehui lehdistötilaisuudessa pelin jälkeen.

Maalikooste:

Voitolla Florida ilmoittautui vielä kisaan Keskisen divisioonan voitosta. Se on nyt pisteen päässä kaksi ottelua vähemmän pelanneesta Carolinasta. Koko NHL:n taulukossa joukkueet ovat sijoilla kaksi ja kolme.

Floridan runkosarjaa on jäljellä seitsemän ja Carolinalla yhdeksän ottelua.

Joukkueet ovat käyneet läpi kauden todella tasaväkisiä ja intensiivisiä kamppailuja. Carolina oli kuitenkin onnistunut kääntämään ne kerta toisensa jälkeen eduksi. Florida voitti runkosarjan kahdeksasta keskinäisestä vain ensimmäisen ja viimeisen, molemmat jatkoajalla.

Carolina ja Florida voivat hyvinkin kohdata toisensa vielä pudotuspeleissä.

– Taistelimme tämän haasteen kanssa koko kauden ja yritimme löytää keinot Carolinan kukistamiseen. Emme ole missään vaiheessa luovuttaneet. Lopultakin saimme tuloksen, NHL:n maalipörssissä jo kärkikymmenikköön kivunnut Barkov sanoi tyytyväisenä.

– Tämä oli kuitenkin vain runkosarjaa. Jos aiomme mennä kohti tavoitettamme, meidän täytyy olla valmiita tämänkaltaisiin otteluihin. Tämä oli hyvää harjoitusta, Barkov jatkoi.

Suomalaispörssi

Mikko Rantanen, Colorado 26+26=52 (43 ott.) Aleksander Barkov, Florida 22+27=49 (43) Sebastian Aho, Carolina 20+25=45 (47) Roope Hintz, Dallas 14+24=38 (34) Joonas Donskoi, Colorado 15+13=28 (42)