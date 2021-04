Pittsburgh Penguins voitti lauantai-illan varhaisottelussa Devilsin 4–2.

Pittsburgh Penguins jatkoi NHL:ssä lauantain varhaisottelussa New Jersey Devilsin alamäkeä. Pittsburgh luisteli kotikaukalossaan New Jerseyn yli maalein 4–2 ja aiheutti vastustajalleen jo yhdeksännen peräkkäisen tappion.

Pittsburghin supertähti Sidney Crosby latasi ottelun viimeisellä sekunnilla loppunumeroiksi 4–2 tyhjään maaliin. Omasta päädystä tarkasti laukaistulla osumallaan Crosby, 33, varmisti, että hän pelaa tälläkin kaudella runkosarjan läpi piste per peli -tahtia.

Crosby on tehtaillut nyt kuluvalla kaudella 47 ottelussa tehopisteet 20+35=55. Koska Crosby on missannut yhden Penguinsin runkosarjan otteluista, pelaa hän tällä kaudella enintään 55 runkosarjan ottelua.

Alla olevalta videolta näet Crosbyn lauantai-illan osuman.

Kaiken mahdollisen, kuten kolme Stanley Cupia ja kaksi olympiakultaa voittanut Crosby pelaa NHL:ssä 16. kauttaan. Koko NHL-uransa Pittsburghia edustanut Crosby on yltänyt jokaisella kaudellaan piste per peli -tahtiin.

Crosby on Wayne Gretzkyn lisäksi historian ainoa pelaaja, joka on uransa alusta lukien tehnyt 16 perättäisellä kaudella tehopinnoja piste per peli -vauhtia.

Kaiken kaikkiaan Crosbylla on nyt NHL-historiassa kolmanneksi eniten piste per peli -kausia. Gretzky hurjasteli niitä yhteensä 19 ja legendaarinen Gordie Howe 17. Grosby myös ohitti piste per peli -kausien määrässä toisen Pittsburgh-legendan Mario Lemieux’n.

Pittsburghin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen sai Devilsiä vastaan jääaikaa runsaat 12 minuuttia, ja jäi tällä kertaa ilman tehopisteitä.

Toisessa erässä nähtiin pelottava tilanne, kun Kapanen menetti maalinedustaruuhkassa tasapainonsa ja kaatui holtittomasti naama edellä jäähän. Kapanen oli jonkin aikaa tutkittavana pukukopissa, mutta palasi vielä peliin.

Videon Kapasen epäonnisesta tilanteesta voit katsoa tämän linkin takaa.

13 ottelun ajan loukkaantumisen takia poissa tositoimista ollut Kapanen, 24, palasi ryminällä Pittsburghin riveihin Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä pelatussa ottelussa Devilsiä vastaan. Tuolloin Kapanen iski tehot 1+1, ja hänet valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi Penguinsin 5–1-kotivoitossa.

Hyökkääjä Janne Kuokkanen ei ollut New Jerseyn kokoonpanossa lauantai-illan ottelussa.