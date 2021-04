Vain 27-vuotias NHL:n tähtipuolustaja pohtii lopettamista – sairaus tekee elämästä piinaa: ”Kun ei saa puettua vaatteita”

Edmonton Oilersin Oscar Klefbom on ollut pitkään sivussa.

Oscar Klefbom (vas.) on isojen ratkaisujen äärellä. 27-vuotias ruotsalainen haluaa yhä pelata NHL:ssä, mutta vasta pitkän kuntoutusjakson jälkeen selviää, onko hänen olkapäänsä pelikunnossa.­

NHL-seura Edmonton Oilersin ruotsalainen puolustaja Oscar Klefbom ei ole pystynyt pelaamaan yli vuoteen häntä pitkään piinanneiden olkapäävaivojen takia. Klefbomin, 27, olkapää leikattiin hiljattain Clevelandissa, ja nyt puolustaja on palannut Oilersin joukkueen pariin.

Perjantain lehdistötilaisuudessa Klefbom kertoi vaivoistaan, leikkauksesta ja käymistään pohdinnoista NHL-uransa jatkosta. Klefbomin mietteistä raportoi muun muassa kanadalainen Sportsnet-sivusto.

– Lääkäri sanoi, että saatan pystyä yhä pelaamaan, mutta riski on aina olemassa. Kun kuntoutus loppuu, tiedämme tilanteen, ja silloin pitää tehdä päätös jatkostani.

Olkapäiden nivelreuma on vaivannut Klefbomia teini-ikäisestä asti. Tämä ei ole estänyt ruotsalaista esimerkiksi voittamasta nuorten MM-kultaa vuonna 2012 ja pelaamasta jo seitsemänä kautena NHL:ssä Oilersin paidassa.

Klefbom on realisti. Hän on varautunut siihen, että NHL-pelien lukumääräksi saattaa jäädä 378 runkosarjan ja 16 pudotuspelien ottelua. Hän on ehtinyt miettiä asioita ollessaan sivussa tositoimista.

– Haluan yhä pelata jääkiekkoa – ja elämän peliuran jälkeen. Kuten moni muukin, olen pelannut pitkään kipujen kanssa. Kun todella haluaa pelata ja auttaa joukkuekavereita, kivun pystyy sietämään, hän sanoi.

– Mutta kun tulee kotiin, ei pysty tekemään juuri mitään, ei pysty nukkumaan eikä saa puettua vaatteita päälleen, se on henkisesti erittäin rankkaa. Elämänlaatu on kuitenkin tärkein asia, Klefbom kertoi.

Sportsnetin mukaan Klefbom on ansainnut urallaan jo reilut 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Nykyisestä, reilun 4,1 mijoonan dollarin vuosipalkan takaavasta sopimuksestaan hänellä on vielä kaksi kautta jäljellä. Erityisesti ylivoimalla loistaneen puolustajan menetys olisi Oilersille suuri takaisku.

Tällä kertaa kysymys on kuitenkin paljon suuremmista asioista kuin ylivoimamaaleista tai miljoonista.

– Kun joutuu tällaiseen leikkaukseen, alkaa tosissaan miettiä, onko se (pelaaminen) tämän arvoista. Loppujen lopuksi on kyse siitä, millainen elämäni on kahdenkymmenen vuoden päästä, Klefbom huomautti.