Aleksander Barkov kertoo, miten hänestä tuli NHL:ssä mahtava pantterikuningas – ”Tuntuu jo luontaiselta”

Aleksander Barkov pelaa fantastista kautta. Hän kokee ottaneensa ison askeleen urallaan.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov, 25, on ollut kuluvalla NHL-kaudella suorastaan ilmiömäinen.

Panthersia kohtaan ei ladattu suuria odotuksia ennen kautta, ja alkukaudenkin virettä saattoi joku pitää vielä hetkellisenä suonenvetona.

Florida on kuitenkin keikkunut NHL:n kärkitaistossa läpi runkosarjan. Siinä iso osansa on ollut Barkovilla, joka kehittynyt kokonaisvaltaisesti niin hyväksi jääkiekkoilijaksi, ettei Suomella ole koskaan ollut vastaavaa.

Mutta Barkov jos kuka tietää, että yhdellä hyvälläkään miehellä ei tehdä mitään, jos koko laiva on uponnut. Barkov on yrittänyt viime vuosina hinata välillä perässään sellaista kivirekeä, että hän osaa arvostaa korkealle tämän kauden lentokelin.

– Huikea fiilis. On mahtavaa olla nyt täällä ja pelata tässä porukassa. Tulla joka päivä hallille näiden äijien kanssa, joista joka ikinen on valmis antamaan kaikkensa, että voitamme pelejä, Barkov hehkuttaa IS:lle.

– Onhan tämä nyt parasta mahdollista, mitä jääkiekkoilija voi toivoa.

Toista kauttaan Floridassa valmentava konkariluotsi Joel Quenneville sai viime kaudella osakseen paljon kritiikkiä, mutta Barkov korostaa juuri hänen merkitystään.

– Olemme olleet jokaisessa ottelussa valmiita nauttimaan pelaamisesta ja voittamisesta. Sellaista voittamisen kulttuuria on varmasti tullut valmentajan kautta. Hän on opettanut, kuinka kivaa voittaminen on, ja miten se tehdään ottelusta toiseen.

Voittojen myötä liekki Barkovin silmissä on alkanut roihuta yhä kovempana.

– Nälkä kasvaa syödessä.

Barkov heiluttaa tahtipuikkoa ympäri kaukaloa.­

Florida on kokenut kauden mittaan kolhuja useiden loukkaantumisten takia, mutta kaukalossa tämä ei ole juuri näkynyt. Se kertoo joukkueen vahvasta pelillisestä pohjasta.

Barkoviltakin jäi hiljattain väliin kuusi ottelua, mutta siitä huolimatta hän on kymppisakin korvilla niin maali- kuin pistepörssissä (42 ottelua, 21+27=48).

Vielä hurjia teholukemia oleellisempaa on kuitenkin taso, jolla Barkov pelaa ympäri kenttää. Hänestä ei yksinkertaisesti löydy kaukalossa heikkouksia.

Barkovin voi huoletta laskea maailman tämän hetken viiden parhaan keskushyökkääjän joukkoon.

Barkovin arvoa korostaa entisestään se, ettei hänen rinnallaan pelaa supertähtiä. Ketjukavereina ovat olleet lähinnä sellaiset nimet kuin Carter Verhaeghe, Anthony Duclair, Mason Marchment ja tuoreimpana Nikita Gusev.

– Vielä ei pysty henkilökohtaista kautta arvioimaan muuten kuin, että olen ottanut ison askeleen oikeaan suuntaan. Nyt haluan jatkaa sitä tietä ja ottaa lisää askelia.

– Tässähän vasta alkaa hienoin, kivoin ja kovin jakso kaudesta.

Barkov on kypsynyt kokonaisvaltaiseksi johtavaksi pelaajaksi, todelliseksi pantterikuninkaaksi. Kapteeni johtaa dominoinnillaan jäällä, mutta hän kokee kehittyneensä myös kopissa.

– Se on osa sitä askelta, jonka olen tällä kaudella ottanut. Pelillisesti ja henkisesti. Niin ihmisenä kuin pelaajanakin. Olen yrittänyt olla parempi jäällä, mutta myös parempi johtaja joukkueessa. Se tuntuu jo luontaiselta, eikä ole pakkopullaa.

– Kun ikää ja kokemusta tulee, sopeudun vuosi vuodelta paremmin tänne. Olen nyt kolmatta vuotta kapteenina, niin tuntuu jo helpolta sopeutua organisaatioon ja olla johtava henkilö.

Henkilökohtaiset tilastot ja meriitit ovat Barkoville toissijaisia joukkueen menestyksen rinnalla. Hänen kautensa on kuitenkin ollut sitä luokkaa, ettei henkilökohtaisia palkintoja voi ohittaa.

Barkovin ansioluettelosta löytyy parin vuoden takaa herrasmiespelaajalle jaettava Lady Byng Trophy. Nyt luvassa voi olla vielä pykälää kovempi pysti.

Barkov on suurimpia suosikkeja pokkaamaan kauden päätteeksi parhaan puolustavan hyökkääjän Selke Trophyn, jonka suomalaisista on voittanut vain Jere Lehtinen.

Myös koko NHL:n arvokkaimman pelaajan Hart-äänestyksessä Barkov kerää varmasti ääniä ja ilman Connor McDavidin unelmakautta kamppailisi tosissaan MVP-palkinnosta.

– Valehtelisin, jos sanoisin, ettei niillä olisi mitään arvoa. Ne ovat palkintoja, jotka annetaan syystä, Barkov sanoo.

– Tietenkin haluan voittaa niitä, mutta se tulee joukkuepelin kautta. Tuollaisia palkintoja ei voi voittaa, jos joukkue ei menesty. Mutta ei niitä tässä arjessa mieti. Kauden viimeisen pelin jälkeen voi katsoa, mitä kaudella on tapahtunut ja mitä ikinä tuleekaan.

Barkovin kahdeksannella kaudella selvä muutos aiempaan on ollut laukaisumäärä. Vaikka tamperelaissentteri mielletään enemminkin pelintekijäksi ja paikkojen petaajaksi, hän on ollut tällä kaudella NHL:n ahkerimpien laukojien joukossa.

Barkov on rummuttanut laukauksia maalia kohden keskimäärin 3,7 kertaa ottelua kohden. Määrä hipoo sarjan parhaiden maalintekijöiden tulitustahtia.

Myös Barkovin laukaisuvalikoima on vaikuttanut monipuolistuneen tällä kaudella. Viime syksyn laukaisutreenit Patrik Laineen kanssa ovat kantaneet hedelmää.

– Opin Patelta paljon asioita, kun treenasimme ja vietimme paljon aikaa yhdessä. Varsinkin laukaukseen: kuinka nopeasti se lähtee ja mistä vain asennosta. Mutta ei minusta koskaan samanlaista laukojaa tule. Meidän mailatkin ovat vähän erilaiset.

Barkov ja Laine viettivät viime syksyn harjoittelemalla yhdessä.­

Barkov on jo pitkään tunnettu äärimmäisen voitonnälkäisenä pelaajana, mutta hän sanoo oppineensa viime syksynä sitä vielä lisää Laineelta.

– Pate on tunnettu myös siitä, kuinka paljon hän haluaa voittaa. Pelasimme kaikenlaisia pelejä, kuten tennistä ja padelia. Hänestä huokui voittamisen nälkä. Sitäkin tarttui minuun, Barkov sanoo.