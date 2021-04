Patrik Laineen kehonkieli ihmetyttää Columbuksessa: ”Tämä on kinkkinen kysymys”

Patrik Laineen tilanne Columbuksessa puhuttaa.

Jääkiekkoilija Patrik Laineen kausi NHL:ssä on sujunut reilusti alle odotusten.

Suomalainen maalitykki on tehnyt kauden 39 pelaamassaan ottelussa vain 12 maalia. Kauden alussa tapahtuneen pelaajakaupan jälkeen Laine on tehnyt Columbukselle vain 10 osumaa. Hänen teholukemansa on myös 25 maalin verran pakkasen puolella. Lukema on kolmanneksi huonoin koko liigassa.

Kritiikki suomalaista kohtaan on ollut voimakasta, ja koko Blue Jacketsin kausi on sujunut alta arvostelun. Asioita tarkastellaan siinä määrin kriittisesti, että Laineen myös kehonkielikin on osunut fanien silmiin.

The Athleticin toimittaja Aaron Portzline sai vastattavakseen kysymyksen siitä, miksi Laine näyttää jatkuvasti niin alakuloiselta ja ankealta.

– Onko hän vain juro suomalainen, vai huutaako hänen kehonkielensä ”haluan pois täältä!”, toimittajalta kysyttiin.

Portzline vastasi kysyjälle monesta eri näkökulmasta.

– Tämä on kinkkinen kysymys. Jos arvioisin Laineen kehonkieltä vain näkemäni perusteella, niin sanoisin, että se on jossain välillä ”ei voisi vähempää kiinnostaa” ja ”haluan pois täältä”.

– Toimittajan näkökulmasta hän antaa usein erinomaisia sitaatteja, mutta myös median kanssa hän vaikuttaa vähän ylimieliseltä.

– Sanottakoon kuitenkin, että kun olen selvittänyt asiaa hänet tuntevilta ihmisiltä, joukossa Blue Jacketsin toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen, he sanovat tämän olevan hyvin pinnallinen arvio. Laine välittää ja hän haluaa olla Columbuksessa. Hän vain kärsii rampauttavasta itseluottamuksen puutteesta.

Portzlinelta kysyttiin myös suomalaisen seuraavasta sopimuksesta.

Laineen sopimus päättyy kuluvan kauden jälkeen ja hän on rajoitettu vapaa agentti. Jos vielä talvella saatettiin uumoilla pitkää ja rahakasta jatkodiiliä, niin nyt näkymät ovat toisenlaiset.

– Uskon, että Laineen kanssa solmitaan yhden vuoden jatko, jonka seurauksena hän on edelleen rajoitettu vapaa agentti. Laineella on oikeus viedä sopimuksensa välimieskäsittelyyn. Tilanne on vähän hankala. Mutta arvaan vuoden sopimusta.

Kovin odotuksin kauteen lähtenyt Blue Jackets on viimeisenä NHL:n keskisessä divisioonassa. 39 pistettä 49 ottelusta kerännyt seura on hävinnyt viimeiset kahdeksan otteluaan.