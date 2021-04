NHL:n katastrofijoukkue Columbuksen maalivahti vuodatti tuskaansa – ei pysty edes nukkumaan: ”Tämä on menossa häpeälliseksi”

Elvis Merzlikins ei peitellyt tuntemuksiaan.

Columbus Blue Jackets opittiin viime vuosien aikana tuntemaan sitkeänä taistelijana, joka raastoi itsensä neljästi putkeen pudotuspeleihin.

Viime syksyn pudotuspeleissä se pudotti ensin Toronton ja pani sen jälkeen tulevan mestarin Tampa Bayn Lightningin ahtaammalle kuin kenties mikään muu joukkue.

Tällä kaudella romahdus on ollut raju. Se alkoi heti kauden alussa, eikä kurssi ole missään vaiheessa kääntynyt.

17 edellisestä ottelustaan Columbus on voittanut kaksi. Parhaillaan se rämpii kahdeksan ottelun tappioputkessa.

Perjantaiaamuna Columbus kaatui Tampalle 1–3.

– Mielestäni pelasimme hyvin. Olen väsynyt. Olen väsynyt häviämään. Tiedän, että yritämme, mutta tämä on menossa häpeälliseksi, joukkueen maalivahti Elvis Merzlikins sanoi lehdistötilaisuudessa.

– On tuskallista istua pukuhuoneessa. Uskokaa minua, me todella yritämme. En ymmärrä, miksi tuloksia ei tule. Haluan vain lopettaa tämän kauden ja poistaa sen mielestäni.

27-vuotias latvialaisvahti vuodatti tuntojaan poikkeuksellisen avoimesti.

– Tämä on vain häpeällistä. Meille ja koko organisaatiolle. Emme tee tätä tarkoituksella. Me todella yritämme. Mutta en tiedä. En todella tiedä...

– En tiedä muista, mutta itseäni tämä vaivaa. En pysty nukkumaan. Ihan vakavasti.

Columbus on romahtanut Keskisessä divisioonassa jo Detroitinkin taakse. Koko NHL:n taulukossa se on pisteprosentissa mitattuna jo neljänneksi viimeinen. Takana ovat vain Anaheim, New Jersey ja Buffalo.

– Tämä todella satuttaa. Ette voi kuvitella sitä, koska ette elä tätä kanssamme pukuhuoneessa. Seitsemän peliä vielä jäljellä. Se on oikeasti raskasta.

– En halua ajautua siihen pisteeseen kuin Buffalo, Merzlikins tuskaili viitaten aiemmin kaudella 18 ottelua putkeen hävinneeseen joukkueeseen.

Merzlikinsin onneksi aivan Buffalon mittoihin Columbuksen tappioputki ei voi enää edes yltää. Vaikka se häviäisi loput ottelunsa, tappioputki olisi vain 15 ottelun mittainen.

Suomalaisista Columbuksessa pelaavat Merzlikinsin virkaveli Joonas Korpisalo sekä kesken kauden katastrofijoukkueeseen joutuneet Patrik Laine ja Mikko Lehtonen.

Heidänkään otteissaan ei ole kehumista: Korpisalo pelaa NHL-uransa huonointa kautta, Lehtonen ei ole tehnyt pistettäkään 12 ottelussaan ja maalijyvänsä kadottaneen Laineen plus-miinus-tilasto on koko sarjan kolmanneksi huonoin (-25).