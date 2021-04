Jesse Puljujärven hurja maalivire jatkuu, taas helähti! Eeli Tolvanen osui paluuottelussaan

Puljujärvi on tehnyt neljä maalia edellisten viiden pelin aikana. Edmontonin kiri jäi kuitenkin vajaaksi.

Viime ajat ailahtelevasti esiintynyt Montreal Canadiens oli hukata lopussa johtonsa, mutta onnistui nappaamaan 4–3-vierasvoiton Edmontonista.

Vieraiden Jesperi Kotkaniemi oli väkevällä pelipäällä etenkin avauserässä. Porilainen jakeli kovia taklauksia ja pohjusti erän lopussa taidokkaasti Artturi Lehkosen viimeistelemän 1–0-maalin.

Kotkaniemi sai kiekon keskialueella ja harhautti Jesse Puljujärven. Hyökkäysalueelle päästyään Kotkaniemi löysi syötöllään Lehkosen, joka nosti rystyllä kiekon yläkulmaan.

Kolmannessa erässä Montreal karkasi Josh Andersonin toisella maalilla jo 4–1-johtoon.

Edmonton heräsi kuitenkin vielä taistoon ilman maalivahtia ja kiri kuudella miehellä pelatessaan maalin päähän.

Reilut kaksi minuuttia ennen loppua Puljujärvi oli rakentamassa 2–4-kavennusta, muttei saanut osumaan syöttöpistettä.

Ajassa 58.49 Puljujärvi ohjasi maalinedustalta 3–4-kavennuksen.

Viimeisellä minuutilla Connor McDavid, Puljujärvi ja kumppanit järjestivät Montrealin päähän vielä kovan pyörityksen, jonka aikana Puljujärvelle avautui irtokiekosta puolittainen tekopaikka tasoitusmaaliin. Canadiens kuitenkin kesti ja vei pisteet mukanaan.

Ykkösketjun laidalla pelaava Puljujärvi on äitynyt viime aikoina kovaan maalivireeseen. Hän on heiluttanut verkkoa neljässä edellisistä viidestä ottelusta. Kaikkiaan Puljujärvi on osunut kauden 44 ottelussa nyt 12 kertaa.

Puljujärvi on ensi kertaa NHL-urallaan kolmen ottelun maaliputkessa.

12 osumallaan hän sivuaa samalla maaliennätystään, joka syntyi kaudella 2017–18, jolloin Puljujärvi pelasi 65 ottelua. Samalla kaudella syntyneestä piste-ennätyksestään (20) Puljujärvi on yhden päässä.

Nashville hukkasi kolmen maalin johdon

Loukkaantumisen takia seitsemän ottelua putkeen sivussa ollut Eeli Tolvanen palasi Nashvillen kokoonpanoon vierasottelussa Chicagoa vastaan.

Tutun paikkansa ykkösketjusta saanut Tolvanen jatkoi heti avauserässä siitä, mihin ennen taukoon jäi ja laukoi maalinedustalta vieraiden 1–1-tasoituksen.

Mikael Granlund vei toisen erän lopussa Nashvillen 3–1-johtoon ja syötti heti kolmannen alussa 4–1-maalin.

Nashville möhli kuitenkin vielä johtonsa, ja Chicago otti 5–4-jatkoaikavoiton.

Menetetty piste tuli Nashvillelle ikävään paikkaan, sillä taistelu Keskisen divisioonan viimeisestä pudotuspelipaikasta käy todella kuumana. Nashville on yhä kiinni siinä, mutta kolme peliä vähemmän pelannut Dallas on vain kaksi pistettä perässä.

Pelin Nashvilleä vähemmän pelannut Chicago on puolestaan vain pisteen Dallasin takana.

Vahvaa tulokaskautta pelaava Tolvanen on kasannut 32 ottelussa nyt tehot 11+9=20.

Niin yli- kuin alivoimat ykkösmiehistössä hoitava Granlund oli jälleen Nashvillen hyökkääjien peliaikakuningas (20.43). Granlundin kauden pistesaldo on 12+10=22 (44 ottelua).