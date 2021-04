Patrik Laineen ex-joukkuekaverilta yllättävä näkemys suomalaisen ja John Tortorellan väleistä: ”On olemassa ikävä mielikuva”

Nick Foligno uskoo, että Patrik Laine ja John Tortorella saavat vielä homman toimimaan.

Columbus Blue Jacketsilla ja Patrik Laineella on vaikeaa. Tiistaiaamuna Columbus hävisi lukemin 4–2 Florida Panthersille, ja Laine jäi kolmannessa ottelussa peräkkäin ilman pisteitä.

23:tta syntymäpäiväänsä viettäneen Laineen ottelu päättyi ennenaikaisesti käytösrangaistukseen. Hän on tehnyt Columbuksen paidassa 37 ottelussa omalle tasolleen vaisut tehot 10+7=17.

Viime vuosina tasaisesti menestyneen Columbuksen kausi on ollut karmiva. 13 edellisistä 15 ottelustaan hävinnyt joukkue on valahtanut jo Keskisen divisioonan jumbotilalle.

Kovalla kohulla Columbukseen alkuvuodesta siirtyneen Laineen ja ristiriitaisen valmentajan John Tortorellan yhteensopivuutta on epäilty siitä lähtien, kun Tortorella penkitti suomalaisen maaliruiskun jo tämän neljännessä ottelussa uudessa seurassaan.

Siirtoikkunan lopulla Toronto Maple Leafsiin kaupattu Columbuksen pitkäaikainen kapteeni Nick Foligno kuitenkin pitää sekä kohuvalmentajan että lyhytaikaisen joukkuekaverinsa puolia.

– On olemassa ikävä mielikuva, että hän (Tortorella) vain haluaa ryöpyttää pelaajia. Se ei pidä paikkansa. Jos tekee töitä ja on ammattimainen, hän rakastaa sinua, Foligno totesi toimittaja Brent Wallacen ja entisen NHL-pelaaja Marc Methotin yhteisessä ohjelmassa.

– ”Patty” on vasta oppimassa näitä asioita. Hän on nuori, lahjakas kaveri, jolle pelaaminen on helppoa. Nyt hän yrittää saada kuntoon toisen puolen, eli sen, että häneltä odotetaan paljon joka päivä. Kuinka hän saapuu hallille, kuinka harjoittelee ja valmistautuu.

Kokenut 33-vuotias hyökkääjä uskoo, että Lainekin oppii pitämään Tortorellan kovasta koulusta, kunhan pääsee yli alkujärkytyksestä.

– Uskon, että Patty Laine selviää John Tortorellan maailmassa. Itse asiassa uskon, että hänestä on siellä mukavaa pienen hetken päästä. On vain kyse homman saamisesta toimimaan, ja joiltakin pelaajilta kestää hetkiä totuttautua, Foligno toteaa.