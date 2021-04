Jesse Puljujärvi ja Connor McDavid panivat pystyyn armottoman näytöksen – Roope Hintzin hirmuvire jatkuu

Edmontonin ykkösketjun kaksikko mätti Montrealin kanveesiin viimeisellä kympillä. Hintz ja Heiskanen olivat Dallasin voiton takuumiehet.

Tehot 1+1 tehnyt Jesse Puljujärvi oli ratkaisuroolissa, kun Edmonton kaatoi kotonaan Montrealin 4–1.

Montreal oli Eric Staalin maalilla kiinni voitossa aina päätöserän puoliväliin asti, kunnes Oilers aloitti rynnistyksensä.

Pelimiehen kympillä esiin astui ykkösketjun aisapari Puljujärvi ja Connor McDavid.

Kaksikko petasi ensin päätypelistä puolustaja Ethan Bearin 1–1-tasoituksen.

Seuraavan kerran tuhokaksikko iski vajaat viisi minuuttia ennen loppua, kun McDavid vei kotijoukkueen johtoon.

Puljujärvellä oli iso rooli voittomaaliksi jääneessä osumassa, sillä hän taklasi Montrealin Tomas Tatarin nurin puolustussinisellä, jonka ansiosta McDavid pääsi nappaamaan kiekon ja karkaamaan maalintekoon.

Lopullisesti Montrealin upotti Puljujärvi, joka karkasi McDavidin syötöstä läpiajoon ja ratkaisi ottelun 3–1-maalillaan ajassa 57.37.

Viimeisen niitin Edmonton löi tyhjiin.

Puljujärvi (1+1, +3) valittiin kakkostähdeksi heti McDavidin (1+2) jälkeen.

Torniolainen on tehnyt kolme maalia neljään edelliseen peliin. Kauden pistetilasto näyttää nyt lukemia 11+7=18 (43 ottelua).

Edmonton on käytännössä jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä. Myös Montrealin paikka neljän joukossa on tappiosta huolimatta hyvin todennäköinen. Etenkin kun sen kovin haastaja Calgary kärsi tappion Ottawalle.

Maalikooste:

Hintz taas liekeissä

Dallas Starsin tämän hetken ykköstähdestä ei ole epäselvyyttä. Roope Hintz on joutunut pelaamaan läpi kauden alavartalovamman kanssa, mutta aina kun tamperelaissentteri on kaukaloon päässyt, jälki on ollut loistokasta.

Tehot 1+1 tehnyt Hintz valittiin jälleen ottelun parhaaksi pelaajaksi, kun Dallas kaatoi kotonaan Detroitin voittomaalikisan jälkeen 3–2.

Hintz tulitti avauserässä Starsin 1–0-johtoon ylivoimalla Miro Heiskasen syötöstä.

Toisessa erässä suomalaiskaksikko petasi puolestaan sensaatiotulokas Jason Robertsonin 2–2-tasoituksen.

Maalikooste:

Hintz on mättänyt kuudessa viime ottelussa tehot 3+10. Kaikkiaan kauden 32 ottelun pistesaldo on 14+23=37.

Voitto oli Dallasille kolmas peräkkäinen. Se on saanut pudotuspelikirinsä lupaavaan vauhtiin ja noussut pistekeskiarvossa jo neljäntenä olevan Nashvillen edelle.

Nashville on sarjataulukossa vielä kolme pistettä Dallasia edellä, mutta se on pelannut kolme ottelua enemmän.

Roope Hintz hinaa Dallasia kohti pudotuspelejä.­

Suomalaispörssi

Mikko Rantanen, Colorado 26+26=52 (43 ott.) Aleksander Barkov, Florida 18+27=45 (40) Sebastian Aho, Carolina 18+22=40 (44) Roope Hintz, Dallas 14+23=37 (32) Joonas Donskoi, Colorado 15+13=28 (42) Miro Heiskanen, Dallas 7+17=24 (44) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 7+14=21 (30) Patrik Laine, Columbus 12+8=20 (38) Mikael Granlund, Nashville 11+9=20 (43) Janne Kuokkanen, New Jersey 6+14=20 (39)