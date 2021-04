NHL-pelaaja kuoli nuorena – leski kertoo nyt törkeiden vihaviestien tulvasta: ”Tuhonnut minut”

Colby Caven leskelle Emilylle on tullut paljon vihaviestejä.

Jääkiekkoilija Colby Cave kuoli vuosi sitten vain 25-vuotiaana. Cave menehtyi aivokasvaimen aiheuttamaan aivoverenvuotoon. Vain viikko sitten Caven kunniaksi Edmontonissa järjestettiin muistotilaisuus, jossa juhlittiin kiekkoilijan elämää.

Nyt Caven leski Emily kertoo Instagramissa joutuneensa jatkuvan vihapostitulvan uhriksi. Emily Cave on viimeisen vuoden aikana jakanut kuvia ja viestejä pariskunnan yhteisestä elämästä osana surutyötään. Hän kertoo sen johtaneen jatkuvaan häirintään.

– Viestien määrä on vain lisääntynyt Colbyn muistotilaisuuden jälkeen. Aion pitää tauon muistojen jakamisesta ja muusta postaamisesta. Huomiohuoraksi leimaaminen, väitteet kuten että mieheni olisi pettynyt minuun tai että aiheutan hänelle tuonpuoleisessa valtavasti tuskaa ovat ajaneet minut äärirajoille. Se on tuhonnut minut. Colb olisi suruissaan puolestani, enkä ole hyvässä tilassa henkisesti – kuten ei olisi yksikään 27-vuotias leski, jolle sanotaan tällaisia asioita, Cave kirjoittaa.

– Kestän vain tietyn verran riepottelua ja henkistä pahoinpitelyä. Uskomaton perheeni, ystäväni sekä terapia auttavat vain tiettyyn pisteeseen saakka. Viime aikoina olen pelännyt jopa puhelimeeni katsomista. Olen kauhuissani siitä, mitä minulle on lähetetty tai mitä sanottu.

Emily Cave kertoo olevansa pahoillaan somevetäytymisestään sen vuoksi, että päivitykset olivat hänelle terapeuttisia ja auttoivat traumasta toipumisessa. Hän toivoo voivansa palata yhteisten muistojen jakamiseen aikanaan. Samalla Cave kiittää niitä seuraajia, jotka ovat tukeneet häntä tai kertoneet saaneensa itse voimaa Caven perheen muisteloista ja tunteista.

– Kiitos niille 99 prosentille seuraajista, jotka ovat tukeneet minua ja rukoilleet puolestani. Se on pitänyt minut elossa, lupaan sen. Pelkkä ”kiitos” ei ole riittävästi. Särkee sydämeni, että joudun pitämään tauon. Olen kuitenkin ihminen ja minulla on tunteet. Sen vuoksi on vaikea olla noteeraamatta sitä yhtä prosenttia porukasta, kun se on jatkuvaa ja aivan uskomattoman henkilökohtaista.

Emily Cave on toiminut viimeisen vuoden aikana aktiivisesti miehensä muiston kunniaksi. Pelaajan kunniaksi perustettu säätiö tukee muun muassa mielenterveysongelmaisia ja auttaa vähäosaisia lapsia pääsemään urheilun pariin. Lapset olivat lähellä Colbyn sydäntä, vaikka pariskunnalla ei ollut omia lapsia.

Colby Cave pelasi NHL-urallaan Bostonin ja Edmontonin paidoissa yhteensä 67 ottelua vuosina 2017–2020.