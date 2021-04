San Jose Sharksin hyökkääjä sivusi Gordie Howen ikuisena pidettyä ennätystä

Patrick Marleau, 41, porskuttaa.

San Jose Sharksin kanadalaishyökkääjä Patrick Marleau nousi jääkiekkolegenda Gordie Howen rinnalle NHL:ssä pelattujen ottelujen määrässä.

Marleau nosti ottelumääränsä 1 767:ään ja voi ohittaa Howen San Josen seuraavassa ottelussa maanantaina.

Marleau, 41, pelasi juhlaottelussaan 19 vaihtoa ja sai peliaikaa runsaat 14 minuuttia. Hän pelasi myös yli- ja alivoimaa, mikä vahvistaa konkarin merkitystä joukkueelle. San Jose hävisi kuitenkin Minnesota Wildille, kun Kaapo Kähkönen päästi taakseen vain kaksi kiekkoa. Kähkönen torjui Wildin maalilla 26 laukausta joukkueensa 5–2-voitossa.

Marleaulla on yksinkertainen selitys, miksi hänen NHL-uransa on venynyt neljälle vuosikymmenelle. Marleau aloitti San Josessa kaudella 1997–1998 ja on pelannut samassa seurassa valtaosan urastaan.

– Rakastan pelaamista, hän sanoi.

Marleaun ura ei silti veny yhtä pitkäksi kuin Howella, joka lopetti NHL:ssä 52-vuotiaana ja pelasi yhden ottelun Detroit Vipersissä vielä 69-vuotiaana.

Howen NHL-tilastoihin ei lasketa hänen WHA-liigan 419 otteluaan, mutta silti hänen NHL-ennätystään pidettiin rikkomattomana.

– Ennätykset on tehty rikottaviksi, kommentoi Gordie Howen poika Mark Howe. Hän uskoi, että isänsä ottelumääräennätys olisi ollut kaikkein vaikein rikottavaksi.

– Kun lopetan, haluan että minut muistetaan siitä, että annoin kaikkeni. Nautin pelistä, rakastan peliä ja joukkueen kanssa elämistä. Rakastan voittamista. Ne ovat tärkeimmät asiat, Marleau sanoi.