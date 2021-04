Tulikuumalle suomalaispelaajalle väläytellään jo arvostettua NHL-palkintoa – legendaarinen kiekkolehti hehkuttaa estoitta

Juuse Sarosin täysosumakausi on tehnyt vaikutuksen The Hockey Newsiin.

Juuse Saros on tällä hetkellä NHL:n parhaita maalivahteja.­

NHL-seura Nashville Predatorsin suomalaisvahti Juuse Saroksen kausi on ollut vaikean alun jälkeen loistava.

25-vuotias forssalainen on ollut avainroolissa, kun Predators on noussut kiinni pudotuspelipaikkaan NHL:n Keskisessä divisioonassa.

Saroksen hirmuvire on huomioitu myös Pohjois-Amerikassa.

Legendaarinen kiekkolehti The Hockey News nostaa Saroksen jopa mukaan taisteluun NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavasta Vezina-palkinnosta.

– Pähkinänkuoressa, Saroksen tilastot ovat parhaiden joukossa kaikissa merkittävissä kategoriassa. Se tekee Vezina-palkinnon voittamisesta realistisen skenaarion, kirjoittaa toimittaja Steven Ellis.

Predators on voittanut nyt 13 edellisestä 17 ottelustaan, ja Saros komeilee viime aikojen maalivahtitilastoissa täysin omissa lukemissaan. The Hockey Newsin mukaan ennen torstain ottelua Carolina Hurricanesia vastaan suomalaisen torjuntaprosentti edellisen kuukauden ajalta oli huima 95,8.

Tuona aikana hänen päästettyjen maalien keskiarvonsa oli vain 1,32.

Koko kauden tilastoissakin Saroksen hirmuvire on nostanut hänet maalivahtien terävimmän kärjen joukkoon. Vähintään 20 ottelua torjuneista maalivahdeista Saroksen torjuntaprosentti 92,6 on NHL:n toiseksi paras. Edellä on vain Tampa Bayn supertähtivahti Andrei Vasilevski (93,2).

Saros kommentoi loistavia otteitaan aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomille.

– Ihan hyvä luotto on tällä hetkellä omaan tekemiseen, ei siinä. Olen koettanut pitää perustason hyvänä ja olla miettimättä liikaa tai liian pitkälle. Kiva, että on tullut tulosta, Saros kommentoi vaatimattomasti virettään.

Vuonna 2016 ensimmäiset NHL-ottelunsa pelannut Saros on noussut parin epätasaisen kauden jälkeen selkeästi Predatorsin ykkösmaalivahdin paikalle ohi uransa ehtoopuolella olevan Pekka Rinteen.

Alkukaudesta pahoissa vaikeuksissa ollut joukkue on nyt divisioonassaan pudotuspelipaikkaan oikeuttavalla neljännellä sijalla, neljä pistettä edellä ottelun vähemmän pelannutta Chicago Blackhawksia. Suunta vaikuttaa olevan vakaasti ylöspäin.

– Vain Colorado (30 pistettä) on saalistanut Nashvilleä enemmän pisteitä (26) edellisen kuukauden aikana, ja he saavat kiittää siitä Saroksen uskomattomia otteita – viimeinkin, Ellis toteaa.