Teuvo Teräväisen pitkä painajainen vihdoin päättymässä – valmentajalta kovia ylisanoja

Pitkään loukkaantuneena ollut Teuvo Teräväinen palasi perjantaina joukkueharjoituksiin.

Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen saattaa pian palata NHL-otteluihin.

Teräväinen, 26, pystyi perjantaina osallistumaan joukkueensa harjoituksiin täydellä teholla ensi kertaa yli kuukauteen. Hän on kärsinyt pitkään aivotärähdysoireista.

Aivovamma syntyi 19. helmikuuta pelatussa ottelussa Chicago Blackhawksia vastaan, kun Chicagon puolustaja Nikita Zadarov taklasi Teräväistä kovaa. Teräväinen palasi kaukaloon jo maaliskuun alussa, mutta joutui uudestaan sivuun vain yhden pelin jälkeen.

Carolinan valmentajan Rod Brind’Amourin mukaan Teräväisen paluu joukkueharjoituksiin on hyvä merkki ja askel oikeaan suuntaan. Valmentaja ei kuitenkaan suostunut vahvistamaan, että Teräväinen on valmis pelaamaan otteluita.

– Sanoisin niin oikein mielelläni, mutta asia riippuu Teräväisestä itsestään. Hänen täytyy saada varmuus siitä, että pystyy esiintymään kaukalossa omalla tasollaan, Brind’Amour sanoi News & Observer -lehden mukaan.

Kuluva NHL-kausi on ollut Teräväiselle vaikea. Hän on pystynyt pelaamaan vain 13 ottelussa, joissa hän on tehnyt 2+7 tehopistettä.

Brind’Amourin mukaan Teräväisen paluu olisi joukkueelle yhtä iso juttu kuin supertähden värvääminen siirtomarkkinoilta.

– Hän on huippuhyökkääjä, joka loistaa niin hyökkäys- kuin puolustuspäässäkin. Olemme kaivanneet häntä kovasti ja hänen poissaolonsa on tehnyt kipeää, Brind’Amour sanoi.