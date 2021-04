Armoton aikataulu kauhistuttaa koronakurimuksen keskelle joutuneen NHL-joukkueen tähteä: ”Se on vaarallista”

Vancouver Canucksin on tarkoitus palata koronatauolta perjantaina.

NHL-seura Vancouver Canucksin on odotettu palaavan tositoimiin perjantaina. Pitkällä koronatauolla olleen joukkueen on ollut määrä kohdata paluuottelussaan Edmonton Oilers.

Canucks nähtiin kaukalossa viimeksi 24. päivä maaliskuuta. Sen jälkeen koronavirus pääsi leviämään valtoimenaan joukkueen pelaajistoon ja valmentajien keskuudessa. Kanadalaisseura on ollut sivussa nyt jo yli kolmen viikkoa.

Joukkueen kalenteriin oli suunniteltu hurja rutistus, jotta se saa pelattua rästiin jääneet ottelunsa. Canucksin kalenteri oli piirretty ennen perjantaina täpötäyteen: seuraavan 31 päivän aikana joukkueen pitäisi pelata 19 ottelua.

Canucksin seuraavien ottelujen aikataulu oli torstai-iltana epävarma. Sportsnet uutisoi myöhään illalla, että paluuotteluksi kaavailtu Canucks-Oilers on siirretty, jotta koronasta kärsinyt joukkue ehtii toipua siitä entistä paremmin.

Hyökkääjä J.T. Miller oli yksi harvoista Canucksin pelaajista, joka selvisi ilman koronatartuntaa. Siitä huolimatta 28-vuotiasta yhdysvaltalaista hirvittää edessä oleva rutistus.

– Se on vaarallista monille pelaajille. Se mitä meitä pyydetään tekemään ei ole turvallista, jos minulta kysytään, Miller kommentoi ESPN:n mukaan otteluohjelmaa ennen torstain tietoa.

Mediatietojen mukaan Canucksia kiusannut virus oli koronan ärhäkkä brasilialainen variantti. Monet joukkueen pelaajat olivat todella huonossa kunnossa. Ainakin yksi pelaaja oli ESPN:n lähteen mukaan jopa tiputuksessa.

– Tämä on turhauttavaa, jos olen rehellinen. Yritämme puhua siitä, että pääasia on pelaajien ja heidän perheidensä terveys, ja meidän on melkein mahdotonta tehdä, mitä he pyytävät, Miller sanoi.

Tähtihyökkääjän mukaan osa hänen joukkuetovereistaan kärsi taudin kourissa hengitysvaikeuksista pelkästään kiivetessään ylös portaita.

– Tämä on aika hullua. Tiedän, että kaikilla on työnsä, mutta on vaikea ymmärtää, että koko joukkueemme odotetaan olevan valmiita pelaamaan yksien harjoitusten ja lämmittelyluistelun jälkeen, hän päivitteli.

Canucks on kerännyt 37 pelaamastaan ottelusta 35 pistettä. Joukkue on pohjoisessa divisioonassa toiseksi viimeisenä, mutta sillä on pelattuna useita otteluita muita divisioonan joukkueita vähemmän.