Mikko Rantasen ruoska puhui jälleen ylivoimalla! Joonas Donskoi sivussa koronarokotteen vuoksi

Antti Raanta palasi Arizonan maalille Minnesota-tappiossa.

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen jatkoi yön NHL-kierroksella mahtavaa virettään. 24-vuotias laitahyökkääjä nakutti tällä kertaa tehot 1+1, kun Colorado voitti St. Louis Bluesin 4–3.

Rantasen piiska sivalsi toisessa erässä ylivoimalla, ja osumallaan Rantanen vei joukkueensa 3–1-johtoon. Toisessa erässä Rantanen myös alusti Brandon Saadin 4–1-voittomaalin.

Kolmannessa erässä St. Louis nousi Mike Hoffmanin kahdella osumalla maalin päähän. Colorado kuitenkin otti neljännen peräkkäisen voittonsa ja jatkaa Läntisen divisioonan kärkipaikalla.

Rantasen maalin näet alla olevasta twiitistä tai tästä linkistä.

Kuuden ottelun pisteputkessa oleva Rantanen on hurjastellut kauden 43 ottelussa tehopisteet 26+26=52. Hän on maalipörssissä toisena, edellään vain 32 maalia tehnyt Toronton Auston Matthews. Kolmantena on Edmontonin Connor McDavid 23 osumalla.

Viimeisessä kuudessa pelissään Rantanen on tehnyt tehot 5+4=9. Rantanen valittiin St. Lousia vastaan ottelun kakkostähdeksi.

Niin ikään mahtavaa kautta pelaava Coloradon Joonas Donskoi oli yön ottelusta sivussa. Muun muassa CBSS Sports raportoi, että Donskoi, 29, tunsi itsensä sairaaksi koronarokotteen saamisen jälkeen.

Kuumeilu, päänsärky ja vilustumisen tunne ovat koronarokotteen, kuten minkä tahansa rokotteen tyypillisiä sivuoireita. Donskoin odotetaan palaavan kokoonpanoon perjantaina Los Angeles Kingsiä vastaan.

Coloradon ja St. Louisin ottelun maalikoosteen näet alta:

Arizona Coyotesin suomalaismaalivahti Antti Raanta palasi tositoimiin oltuaan 11 ottelua sivussa alavartalovamman takia.

Kotijoukkue Minnesota Wild vei kuitenkin voiton 5–2. Raannan paluu ei ollut mukavin mahdollinen, sillä hän onnistui torjumaan 17 laukausta 22:sta.

Coyotesille tappio oli viides putkeen. Joukkue taistelee yhä Läntisessä divisioonassa pääsystä neljän parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin.