Jarmo Kekäläisellä on edessään isoja päätöksiä NHL-seurassaan – täräytti itsevarmoja kommentteja

Jarmo Kekäläinen puhui NHL:n verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa Columbuksen tulevaisuudesta.

Jarmo Kekäläisen johtaman Columbus Blue Jacketsin kausi on ollut pannukakku.

Columbus on NHL:n keskisen divisioonan hännillä takanaan vain Detroit Red Wings. Pudotuspelit ovat jäämässä pitkästä aikaa haaveeksi, ja neljän vuoden mittainen komea putki katkeaa.

Kekäläinen luopui NHL:n siirtotakarajalla kapteenistaan Nick Folignosta, David Savardista ja Riley Nashista. Hän sai kuitenkin vaihtokaupoissa takaisin mukavan tukun varausvuoroja, joista kaksi ykköskierrokselle.

Lisäksi koko kolmikon sopimukset umpeutuvat kesällä – ja Columbuksella voi hyvinkin olla mahdollisuus palkata esimerkiksi Foligno takaisin vapailta markkinoilta.

Kekäläinen linjasikin NHL.comissa, että Columbus ei ole aloittamassa uudelleenrakennusvaihetta. Hän puhuu rebuildin sijaan reloadista. Hän sanoi, että edessä on kiinnostava kesä, ja Columbuksella on pöydällään rutkasti erilaisia vaihtoehtoja.

Seattle Krakenin NHL:ään liittymisen myötä joukkueiden pakkoja on kesällä sekoittamassa myös laajennusdrafti. Seurojen peliliikkeitä rajoittaa samassa, 81,5 miljoonassa dollarissa, pysyvä palkkakatto.

Kesällä katkolla ovat mm. Patrik Laineen ja Alexandre Texierin (molemmat rajoitettuja vapaita agentteja) sopimuksia.

Isompi paukku on edessä 2022, kun mm. Seth Jonesin, Zach Werenskin, Max Domin, Jack Roslovicin ja maalivahtien Joonas Korpisalon ja Elvis Merzlikinsin diilit loppuvat. NHL-sääntöjen mukaan näiden pelaajien kanssa saa tehdä jatkosopimuksia edelliskesästä lähtien, joten suomalais-GM:llä riittänee töitä myös näiden pelaajien sopimusten kanssa.

Tämä kausi on ollut pettymys, mutta Kekäläinen on tyytyväinen palapeliinsä:

– Ehdottomasti. Meillä on vahva maalivahtikaksikko ja yksi liigan parhaista pakkipareista Jones ja Werenski. Meillä on joitakin todella hyviä nuoria hyökkääjiä mutta myös kokemusta. Meillä on johtohahmoja ja erittäin hyviä, nousevia lupauksia. Tulevaisuus on erittäin kirkas, Kekäläinen linjasi.

Kuluva kausi on Kekäläisen mielestä ollut pettymys ja ”poikkeama”.

– Tämä on ollut kokonaisuudessaan erittäin haastava vuosi kaikille joukkueemme yksilöille, mutta odotamme homman kääntyvän isosti ensi kaudella.