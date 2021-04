Juuse Saros roihuaa NHL:n kuumimpana maalivahtina – kertoo, miten mahtivire sai alkunsa: ”Tämähän on kivaa”

Juuse Saros on ollut viime aikoina NHL:n paras maalivahti. Huippupeliensä välissä Saros latautuu yhdessä Eeli Tolvasen kanssa suomalaisen tv-viihteen parissa.

Mitä tahansa NHL:n maalivahtitilastoa parin kuukauden ajalta katsookin, yksi on ollut ylitse muiden. Nashvillen Juuse Saros, 25.

– Hyvältä on tuntunut. Se menee tietenkin käsi kädessä joukkueen pelaamisen kanssa. Kun joukkue pelaa edessä hyvin, se on aina veskarille kiva juttu. Olen kliseisesti koettanut mennä vain peli kerrallaan ja antaa joukkueelle mahdollisuuden voittaa, Saros sanoo.

Sen hän on todellakin tehnyt. Vaikka Saros ei vaatimattomana miehenä suorituksillaan kehuskele, fakta on, että loistokkailla otteillaan hän on ollut valtava tekijä Nashvillen nousun takana.

– Ihan hyvä luotto on tällä hetkellä omaan tekemiseen, ei siinä, Saros hymähtää.

– Olen koettanut pitää perustason hyvänä ja olla miettimättä liikaa tai liian pitkälle. Kiva, että on tullut tulosta.

Vähintään 20 ottelua torjuneista maalivahdeista Saroksen kauden torjuntaprosentti 92,9 on NHL:n toiseksi paras. Edellä on vain Tampa Bayn supertähtivahti Andrei Vasilevski (93,2).

Päästettyjen maalien keskiarvossa (2,16) Saros on niin ikään sarjan eliittiä.

Kun tilastoja tarkastellaan parin viime kuukauden ajalta, Saros on täysin omassa kastissaan: 15 ottelua, 20 päästettyä maalia, torjuntaprosentti 95,5 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,38.

Edistyneimmissäkin veskaritilastoissa Saros on ollut viime ajat suorastaan murskaavan ylivertainen.

Saros on napannut Nashvillen ykköstorjujan viitan seuralegenda Pekka Rinteeltä.­

Nashville aloitti kauden surkeasti, eikä kiekko tarttunut Saroksenkaan räpylään. Harva uskoi näin totaalisen kelkan kääntymisen olevan joukkueen kohdalla mahdollista.

Edellisistä 16 ottelustaan Predators on kuitenkin voittanut 13, ja se pitää hallussaan Keskisen divisioonan viimeistä pudotuspelipaikkaa.

– Aika kauan oli hakemista, vuoristorataa. Maaliskuussa oli pitkä, yli kahden viikon pelireissu. Tuntui, että sillä reissulla löysimme punaisen langan pelaamiseen, ja samalla joukkue tuli tosi yhtenäiseksi.

– Sen jälkeen kaikki ovat pelanneet tosi sitoutuneesti meidän tyylistä lätkää. Työteliäästi molempiin suuntiin. Tajusimme, että tämähän on kivaa, kun pelaamme näin.

Nashville on kivunnut varkain yhdeksi NHL:n kuumimmista joukkueista. Keskiviikkoaamuna sen sai todeta hallitseva mestari Tampa Bay, jota Nashville löylytti peräti 7–2.

Predatorsin kopissa on meininki katossa.

– Arjessa huomaa, että nyt on hyvä homma käynnissä. Meillä on ollut paljon loukkaantumisia, mutta aina kun on noussut uutta äijää tilalle, peli ei ole muuttunut. Nuoret pelaajat ovat tuoneet jopa raikkaan tuulahduksen.

– Ei se Milwaukee viime kaudella sattumalta ollut AHL:n kärjessä. Sieltä on tullut paljon hyviä pelaajia.

Keskiviikkoaamuna Nashville murjoi Tampa Bayn.­

Vielä muutama viikko sitten näytti selvältä, että Nashville kauppaa pelaajiaan ennen siirtotakarajaa. Ei kaupannut lopulta yhtäkään.

Saros kertoo, että ryhmän kasassa pitäminen lisäsi bensaa liekkeihin.

– Kyllä se oli mielessä, että panoksena on, saammeko pitää tärkeät äijät joukkueessa. Esimerkiksi (Mattias) Ekholm ja Mikke (Granlund) olivat huhuissa. Kiva, ettei alkanut mikään tyhjennysmyynti.

Tällä kaudella Saros on saanut Nashvilleen mieluisan joukkuekaverin, kun Eeli Tolvanen, 21, on murtautunut kahden AHL-kauden jälkeen ryminällä NHL-miehistöön. Joskin viime pelit Tolvanen on ollut loukkaantuneena sivussa.

– Meillä klikkasi heti, kun Eeli tuli kolmisen vuotta sitten ensimmäisen kerran Nashvilleen. Tällä kaudella olemme aika lailla kaikki vapaapäivät hengailleet yhdessä.

Kaksikon oli tarkoitus asuakin tällä kaudella saman katon alla, mutta koronasäädösten takia seura esti aikeet, jotta molemmat eivät joutuisi mahdollisen altistumisen tai tartunnan takia kerralla sivuun.

– Eelin kanssa on aina hauskaa. Pelailemme Call of Dutya ja katsomme yhdessä Ex on the Beachia, Diiliä, Selviytyjiä ja kaikkia tällaisia tärkeitä ohjelmia, Saros naurahtaa.