Patrik Laineen tekemä iso muutos paljastui – onko tässä suuri syy huippuvireen löytymiseen?

Patrik Laineen uuden nousun taustalta paljastui mielenkiintoinen ja hänen tapauksessaan erityisen iso muutos.

Patrik Laine, 22, on päässyt pitkän ankean jakson jälkeen mahtivireeseen NHL:ssä. Uuden nousun taustalta paljastuu erittäin mielenkiintoinen ja huomattava muutos: Tesoman tarkka-ampuja on vaihtanut mailamerkkiä.

Edellispelissä Laine katkaisi 14 ottelun maalittoman putkensa, ja tiistaiaamuna uusi työkalu käsissään hän iski kaksi täysosumaa Columbus Blue Jacketsille. Laine teki kaksi upeaa maalia ottelussa Chicago Blackhawksia vastaan. Varsinkin osumista jälkimmäinen oli komea, kun Laine purjehti koko kaukalon läpi ja ujutti kiekon ohi maailmanmestarimaalivahti Kevin Lankisen.

Laineen toisella maalilla Columbus tasoitti ottelun 3–3:een. Chicago kuitenkin voitti jatkoajalla 4–3.

Jääaikaa reilut 17 minuuttia saanut Laine valittiin ottelun kakkostähdeksi.

Laine on selvästi saanut kateissa ollutta itseluottamustaan takaisin. Virettä on haettu takaisin eri keinoin, eikä niistä vähäisin ole mailamerkin vaihto. Aiemmin Bauerin mailoja käyttänyt Laine pelasi tiistaina CCM:n mailalla.

Patrik Laineella on uusi työkalu.­

Laineen loikkaus CCM:lle tuli yllätyksenä CCM Hockey Oy:n Suomen-myyntipäällikölle Kimmo Kölhille. Hän vahvisti IS:n havainnon katsottuaan pyynnöstä videota Columbuksen viime pelistä.

– Patrik tosiaan pelasi CCM kädessään, havainto on täysin oikea. Ja meidänkin käsityksemme mukaan hän ei ole ennen tätä pelannut NHL:n sarjaottelua CCM:llä, Kölhi sanoo.

– Patrikin kädessä oli Jetspeed FT4 Pro -malli. Tätä mallia ei ole vielä edes julkaistu, vaan se lanseerataan vasta juhannuksen aikaan, Kölhi kertoo.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Laine oli jo paljon aiemmin varsinaista merkkivaihdostaan testaillut CCM:n mailoja. CCM:n ”tikut” olivat Laineella testissä jo silloin, kun hän edusti Winnipeg Jetsiä. Hän on aiemmin kiekkoillut CCM:llä tiettävästi ainakin yhden treenipelin.

Pelaajalle mailanvaihto on aina isohko juttu, sillä mailat ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Yksittäisellä mailanvalmistajalla, kuten Bauerilla on mallistossaan useita eri malleja, mutta nyt Laine on siis päättänyt vaihtaa myös mailamerkkiä.

Laine on tunnettu vaarallisesta laukauksestaan. Hän on iskenyt roppakaupalla upeita osumia sekä lyönti- että rannelaukauksilla. Laineen laukauksessa on niin sanottu piiskaefekti, ja hän käyttää verraten löysää mailaa.

Mailan jousto-ominaisuudesta kertoo flex-numero. Laineen Bauereissa se oli ainakin osan aikaa 87. Baueria aiemmin hän käytti Warriorin mailoja, jotka olivat flexiltään 75 ja 85.

– Uskoisin, että meidän mailalla Patrikin flexi on varmaankin 85, Kölhi arvioi.

Pelkät flex-numerot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta mailan joustavuudesta. Komposiittimailan joustavuus riippuu myös mailan pituudesta, eivätkä eri valmistajien ilmoittamat flex-numerot ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi nykymailoja voidaan valmistaa siten, että ne joustavat eri kohdista. Joustoa voidaan painottaa lähemmäksi lapaa mailan nilkkaosaan tai panostaa varren joustoon.

– Patrik on tunnettu siitä, että hän osaa käyttää mahtavasti mailan ominaisuuksia hyväkseen. Tämä kyseinen CCM:n maila on taipumaltaan hybridi, jossa taipuisuus on kokonaisvaltaisesti varressa, eikä vain jossain tietyssä kohtaa mailaa, Kölhi raportoi.

Patrik Laine on tunnettu ”ruoskastaan”. Arkistokuva.­

Mailamerkin vaihdon lisäksi Laine on hakenut muutosta ja piristystä myös muilla asioilla. Hän on aiemmin käyttänyt mustaa mailateippiä, mutta on sittemmin vaihtanut valkoiseen mailateippiin. Tämän vaihdoksen voi tosin nähdä enemmän taikauskoisuutena, mutta ”erkan” värin vaihto on kiekkopiireissä tuttu keino hakea uutta nousua vaisun jakson jälkeen.

Laineelta tiedusteltiin lehdistötilaisuudessa itseluottamuksen paluusta ja asioiden palauttamisesta uomiinsa kaiken ankeuden jälkeen.

– Yleensä teen töitä laukaukseni kanssa. Siitä minut on tunnettu, ja sitä olen työstänyt. Olen laukonut eri asennoista ja kulmista. Olen aina yrittänyt kehittää laukaustani ja on kiva nähdä, että se maksaa vähän takaisin, hän sanoi.

– Patrikilla oli pitkä kuiva kausi. Jotain oli nähtävästi tehtävä, ja voidaan tietysti sanoa, että mailamerkin vaihto liittyy oleellisesti tähän. Uskoisin, että hän pelaa myös jatkossa CCM:llä, Kölhi myhäilee.

Laineella on kauden 35 ottelun jälkeen kasassa 12+8=20 tehopistettä.

Laineen lisäksi CCM:n mailoja käyttävät maailman huippupelaajista muiden muassa Sidney Crosby, Connor McDavid, Auston Matthews ja Aleksandr Ovetshkin.

Juttuun lisätty kello 14.05 täsmennetty tieto Laineen aiemmasta treenipelistä CCM:n mailalla.