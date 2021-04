Huikea soolo! Patrik Laine paukutti maaleja – fantastinen osuma kruunasi illan: ”Olen yhä ok-pelaaja”

Patrik Laineen maalijyvä on vaihteeksi löytynyt.

Edellispelissä Patrik Laine katkaisi peräti 14 ottelun maalittoman putkensa. Kun apina oli saatu selästä, verkko heilui tiistaiaamuna jo kahdesti.

Columbuksen suomalaistähti latasi siniviivalämärillä Columbuksen 2–1-johtomaalin kotiottelussa Chicagoa vastaan.

Se oli kuitenkin vasta alkusoittoa ennen illan upeinta suoritusta.

Päätöserän puolivälissä Laine nappasi kiekon omalla puolustusalueella ja lähti kiertämään Columbuksen maalia. Hän kelasi itsensä vauhtiin, lensi läpi kaukalon, harhautti taidokkaasti Chicagon puolustajan Calvid da Haanin, leikkasi maalinedustalle ja kruunasi fantastisen coact to coact -maalinsa sujauttamalla kiekon Kevin Lankisen selän taakse.

Laineen toisella maalilla Columbus tasoitti ottelun 3–3:een.

– Näin jäällä tilaa ja onnistuin keräämään vauhtia maalin takaa. Tein normaaliharhautukseni eli yritin viedä kiekon mailan alta. Kun pääsee maalille, hyviä asioita tapahtuu. Tämä oli osoitus siitä, Laine kertasi ottelun jälkeen.

– Tiedän, että minulla on kykyjä tehdä tuollaisia vähän useamminkin. Mutta ei noita tilanteita tapahdu joka pelissä. Nyt onnistuin hyödyntämään sen ja näyttämään, että olen yhä ok-pelaaja ja pystyn laittamaan asioita tapahtumaan välillä itsekin.

Vierailija Chicago voitti ottelun lopulta jatkoajalla 4–3. Laine valittiin ottelun kakkostähdeksi.

Laine oli osunut kahdessa peräkkäisessä ottelussa edellisen kerran helmikuun alussa.

Vielä hän ei tiennyt, onko itseluottamus nyt kunnolla palannut tuskaisen ajanjakson jälkeen.

– Se nähdään ensi pelissä. Tänään tuntui ehdottomasti hyvältä. Meidän ketjumme (Laine–Max Domi–Oliver Bjorkstrand) pelasi hyvää kiekkoa. Toivottavasti pystymme toistamaan sen myös ensi pelissä.

Laineella on kauden 35 ottelun jälkeen kasassa nyt tehot 12+8=20. Erityisesti Chicago on ollut hänelle suotuisa vastustaja, sillä kauden maaleista puolet on syntynyt juuri Blackhawksia vastaan.

Laineelta tiedusteltiin ottelun jälkeen, millä keinoin hän on pyrkinyt palaamaan normaaliin päiväjärjestykseen vaikeina aikoina.

– Yleensä työskentelen laukaukseni kanssa. Se on se, mistä minut on tunnettu ja sitä olen työstänyt. Olen laukonut jäällä eri asennoista ja kulmista. Olen aina yrittänyt kehittää laukaustani ja on kiva nähdä, että se maksaa vähän takaisin. Paljon työtä on silti jäljellä.

Columbus on käytännössä pudonnut jo pudotuspelitaistosta, ja loppukauden se voi pelata paineetta. Jäljellä vielä 12 ottelua.

Viime päivien aikana joukkueessa kävi myllerrys, kun GM Jarmo Kekäläinen panosti tulevaisuuteen ja kauppasi pelaajiaan. Muun muassa kapteeni Nick Foligno ja pitkäaikainen luottopuolustaja David Savard lähtivät.

– Kapteenin ja muutenkin avainpelaajien menettäminen kopista ja jäältä on aina haastavaa. Mutta pelaajakaupat ovat osa bisnestä. Olen iloinen heidän puolestaan, että pääsevät jahtaamaan tällä kaudella Cupia.

– Tämä on hyvä juttu nuorille jätkillemme. Nyt on mahdollisuus yrittää tehdä vaikutus ja näyttää, mitä he osaavat. Tänään taistelimme hyvin, mutta se ei riittänyt, Laine sanoi.