Nämä kuvat eivät sovi herkille: NHL-tähti P.K. Subban julkaisi karmean otoksen haavasta: ”En jättänyt vaihtoakaan väliin”

P.K. Subban sai pahannäköisen tällin ottelussa Pittsburghia vastaan.

New Jersey Devilsin puolustaja P.K. Subban loukkasi itseään sunnuntain NHL-kierroksella ottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan.

Subban sai reiteensä rujonnäköisen haavan, josta hän julkaisi kuvasarjan maanantaina. Instagram-palvelu varoittaa kuvasarjan ohessa arkaluontoisesta sisällöstä.

– En jättänyt vaihtoakaan väliin, Subban väritteli hoitopöydältä otetun kuvan yhteydessä.

Mutta ei Subban oikeasti ihan hirveän montaa vaihtoa jättänytkään väliin. Tikatulla haavalla askiin palannut kanukkipakki sai jääaikaa 20 minuuttia ja 27 sekuntia.

Devils hävisi ottelun 2–5, vaikka Subban iskikin päätöserässä hoitotoimenpiteiden jälkeen maalin.

31-vuotias Subban nousi 2010-luvun alussa NHL:n puhutuimpien kiekollisten puolustajien joukkoon ja takoi mm. toistaiseksi parhaalla kaudellaan 2014–15 komeat 15+45 pistettä. Viime vuodet ovat olleet vaikeampia.

Nykyisessä seurassaan Devilsissä toista kauttaan pelaava Subban on tällä kaudella tehnyt 16 (4+12) pistettä 40 ottelussa. New Jersey jää tänäkin keväänä ulos pudotuspeleistä, joissa se on kesän 2012 finaalitappion jälkeen esiintynyt vain kerran (2018).