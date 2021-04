Sebastian Aho johtaa Carolinan rynnistystä NHL:n kärjessä – ”Ne ovat kokemuksia, jotka auttavat varmasti”

Sebastian Aho uskoo, että viime vuosien karvaista pudotuspelipettymyksistä on vielä hyötyä. Tänä keväänä Carolinalla on kaikki eväät pitkälle.

Sebastian Aho on heiluttanut tahtipuikkoa ykkössentterinä, ja Carolina Hurricanes on jyskyttänyt vakuuttavasti läpi kauden. Joukkue kamppailee runkosarjan lopussa jopa koko NHL:n kärkisijasta. Se lupaa hyvää ensi kuussa alkaviin pudotuspeleihin.

– Olemme saaneet napsittua voittoja ja rummutettua omaa identiteettiämme, mikä on isoissa peleissä tärkeä. Olemme saaneet hyvän itseluottamuksen ja luoton pelitapaamme, Aho kertoi.

Kun takana on 40 ottelua, Aho on Carolinan kärkimies niin maaleissa kuin pisteissä. Kasassa on tehot 17+21=38.

Viime vuodet Carolina on opittu tuntemaan suomalaisesta tuhoakselistaan Aho–Teuvo Teräväinen. Tällä kaudella tilanne on muuttunut, sillä Teräväisen kausi on ollut täynnä vaikeuksia. Ensin tuli korona ja sitten aivotärähdys, joka on pitänyt taiturin sivussa pitkälle jo toista kuukautta.

Aho on luottavainen, että Teräväinen nähdään vielä kaukalossa tosipelien koittaessa.

– Uskon, että kun ”Teukka” tuosta tulee takaisin, niin hän on kovassa kunnossa ja auttaa meitä paljonkin joukkueena. Uskon, että hän on hyvä lisä loppukauteen.

Vaikka Aho on pistetilaston ykkönen, Carolinalla on kasassa laaja ja tasapainoinen joukkue. Sentterien Ahon, Vincent Trocheckin ja Jordan Staalin ympärille on pystytty rakentamaan kolme laadukasta ketjua, joista jokainen kykenee ratkomaan otteluita. Laatua löytyy myös puolustuksesta.

Ahon pyörittämä ylivoima on selvästi koko NHL:n vaarallisin (29,2%), alivoimakin heittämällä kärkikymmenikössä (83,5%).

Carolinan luisteluvoimainen ja suoraviivainen pelityyli on myrkkyä monille.­

Carolinalla on kaikki eväät mennä pitkälle tänä keväänä. Sen runko on pysynyt kasassa jo useamman vuoden ja joukkueelle on muodostunut Rod Brind’Amourin valmentajakaudella luisteluvoimaan ja räjähtävään pystysuunnan kiekkoon perustuva pelillinen identiteetti.

Lisäksi joukkueelle on kertynyt parilta viime kaudelta jo kunnolla kokemusta pudotuspeleistä, mikä on yleensä avainasemassa pitkälle etenevien joukkueiden kohdalla.

– Pudotuspelikokemusten kautta olemme saaneet itseluottamusta. Olemme kokeneet onnistumisia ja niitä tappioita, mitkä opettavat vihaamaan häviämistä. Ne ovat kokemuksia, jotka auttavat varmasti tulevaisuudessa.

– Mutta meillä on ollut rima jo pitkään sillä tasolla, että haluamme olla paras joukkue. Emme ok-joukkue, joka pääsee viimeisenä mukaan pleijareihin. Tällä kaudella media on alkanut ehkä vähän enemmän kiinnittää meihin huomiota, mutta joukkueen sisällä on ollut jo muutaman vuoden selvää, että haluamme olla paras ja menestyä.

Carolinan ylivoima on koko NHL:n tehokkainta. Aholla on siinä vahvasti näppinsä pelissä.­

Pudotuspelipaikkansa Carolina on jo käytännössä varmistanut, mutta runkosarjan viimeisissä 16 ottelussa riittää vielä panosta. Keskisessä divisioonassa Carolina, Tampa Bay ja Florida ovat nousseet selvästi ylitse muiden. Niistä kaksi joutuu kohtaamaan toisensa heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Divisioonavoittajalle on tarjolla Nashville, Dallas tai Chicago.

Lopulta vain yksi divisioonan joukkueista etenee muiden divisioonavoittajien kanssa NHL:n final four -välierävaiheeseen.

Hallitseva mestari Tampa Bay on tälläkin kaudella erittäin vahva mestarikandidaatti ja iso kanto Carolinan kaskessa.

Tampa ja Carolina ovat kohdanneet tällä kaudella kuusi kertaa. Voitot ovat tasan 3–3. Mestarin päänahat ovat antaneet Carolinalle uskoa, että goljat on tänä keväänä kaadettavissa.

– Sille on ihan selvät syyt, miksi he voittivat viime kaudella. Tosi kova ja laaja joukkue. Moni varmasti ajattelee, että Tampa on taitojoukkue, mutta todellisuudessa he paiskivat tosi kovaa hommia, ja ne pelit ovat todella intensiivisiä. Ne ovat olleet mukavia pelejä. Todella paljon tunnetta.

– Se on meille aina iso haaste. Hallitseva mestari ja monien mielestä iso suosikki tällekin kaudelle. Totta kai olemme saaneet itseluottamusta, että olemme pärjänneet heitä vastaan.

Pudotuspelien kotietukaan ei olisi Carolinalle varmasti pahitteeksi. Sen PNC Arena on ollut nimittäin tällä kaudella vastustajille harvinaisen paha paikka. Kauden 20 kotiottelustaan Carolina on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kaksi.

Iso tekijä Carolinan nousevan mahdin takana on ollut päävalmentaja Brind’Amour, 50.

Kapteenina seurahistorian toistaiseksi ainoan Stanley Cupin (2006) Carolinalle tuonut Brind’Amour toimii päävalmentaja nyt kolmatta kauttaan.

– Kun ”Rodi” tuli pääkoutsiksi, hän nosti riman ihan eri tasolle kuin missä se oli aiemmin ollut. Vaatimustaso nousi samantien. Hän on luonut meille kulttuuria, millainen joukkue haluamme olla, Aho kertoi.

– Hänellä on tosi kova työmoraali ja huomaa, että hän välittää tosi paljon joukkueesta.

Brind’Amourin päävalmentajakaudella Carolina on nostanut jatkuvasti tasoaan.­

Heti päävalmentajapestinsä alkajaisiksi Brind’Amour siirsi Ahon laiturista sentteriksi. NHL-legendasta on ollut Ahon nuorella uralla iso apu.

– Vieläkin käymme pieniä detaljeja läpi. Esimerkiksi puolustusalueella, miten saisi mahdollisimman nopeasti vastustajan hyökkäyksen poikki ja pääsisi itse hyökkäämään. Hyökkäyspäässä on sitten taas aika vapaat kädet tuoda omaa taitoa esiin. Siinä ei niin paljon koutsata.

Aho kertoo, että Brind’Amour on auttanut häntä kehittymään esimerkiksi aloituksissa, joissa oululainen on nostanut tällä kaudella roimasti tasoaan.

– Hän on aina valmis keskustelemaan, jos itsestäni tuntuu siltä, että haluan puhua jostain. Hän on aina valmis puhumaan ja auttamaan siinä, Aho sanoi.

– On ollut iso apu ja olen saanut paljon hyviä vinkkejä, mutta isoin luottamus on aina se, jos koutsi laittaa sut kentälle. Eihän se parempaa tapaa ole näyttää luottamusta.

Ahon pidemmän haastattelun voi kuunnella Total NHL Forever -podcastista: