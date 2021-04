22-vuotias suomalainen NHL-lupaus löi ennätyksen uusiksi ja teki historiaa – kaupunki sekosi: ”Todella suuri asia”

Filip Lindberg on viides suomalainen miesten jääkiekon NCAA-mestari.

Filip Lindberg teki historiaa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. 22-vuotias maalivahti torjui Massachusetts Minutemenin yliopistosarja NCAA:n mestariksi. St. Cloud State kaatui finaalissa 5–0.

Mestaruus oli koulun historian ensimmäinen, ja Lindberg oli kaikkien aikojen ensimmäinen eurooppalainen maalivahti, joka torjui joukkueensa arvostetun liigan voittoon.

– Ei sitä ihan vielä käsitäkään. Tämä on pieni unelman täyttymys. Jokaisen college-pelaajan haaveena on pelata tässä pelissä ja voittaa se. Tunne on hieno, Lindberg sanoi Ilta-Sanomille.

Tammikuun puolivälissä loukkaantumisesta toipuneen maalivahdin tilastot olivat koko maan parhaat: 15 ottelua päästettyjen maalien keskiarvolla 1,24 ja torjuntaprosentilla 94,9.

Loppuottelun nollapeli oli hänen uransa neljäs NCAA:n turnaus-/pudotuspeliotteluissa (seitsemästä ottelusta), mikä sekin on NCAA:n ennätys.

Lindberg joutui kolmen muun joukkueen jäsenen tavoin sivuun torstaina pelatusta välieräottelusta korona-altistumisen takia.

Filip Lindberg ja NCAA:n mestaruuspytty.­

Perjantaina hän matkasi Pittsburghiin kahdeksan tunnin automatkan ja otti lauantaina paikkansa joukkueen pelaavana maalivahtina.

Vaikka takana oli viikko erossa joukkueen toiminnasta, maalivahdin jännitys pysyi kurissa.

– Olemme treenanneet kahdeksan kuukautta putkeen joka päivä. Toistoja on kertynyt, joten minulla oli yllättävän hyvä fiilis, vaikka olin viikon ajan lähinnä lepuuttanut jalkoja. Ehkä se teki loppujen lopuksi ihan hyvääkin.

Pelin ensi minuutit olivat St. Cloud Staten hallintaa, mutta sitten Massachusetts iski vastustajan sähläyksen jälkeen vastaan, meni 1–0-johtoon ja lopulta menojaan.

– Vastustaja aloitti aika kovaa ja olimme vähän altavastaajana. Sitten jätkät löysivät rytmin ja dominoimme loppupeliä, saimme kuitenkin viisi maalia tehtyä.

– Hyvä joukkue heilläkin toki oli ja pari hyvää paikkaa. (Veeti) Miettinen pelasi ihan hyvin ja yritti pari kertaa laittaa kiekkoa pussiin sen sijaan että olisi syöttänyt kaverille, Lindberg heitti piikkiä vanhalle pelikaverilleen, St. Cloud Statessa pelaavalle toiselle espoolaiselle.

Lindbergin alkukautta haittasi loukkaantuminen, josta hän toipui tammikuussa.

– Kun pääsin takaisin ja sain tatsia, pelit lähtivät hyvin käyntiin. Ei ollut mitään ongelmia, ja jätkät tekivät edessäni elämästäni helpompaa.

– On ollut kivaa pelata lätkää, vaikka oli koronavuosi ja erilaiset systeemit. Olen kiitollinen ja onnekas ollessani niiden joukossa, jotka ovat päässeet pelaamaan lätkää tälläkin kaudella.

Lindberg pelasi kolmannen kautensa NCAA:ssa. Suomessa hän on edustanut Bluesin ja Tuton junioreita.­

Yliopistourheilu on erittäin seurattua Yhdysvalloissa, ja esimerkiksi Massachusetssin yliopisto UMass oli ottelun jälkeen Twitterin trendien kärkijoukossa. Riemu repesi noin 30 000 opiskelijan koulun kotipaikkakunnalla Amherstissa.

– Tiedän, että tämä on todella suuri asia meidän koululle. Historian ensimmäinen voitto. Näin jo videoita Amherstista, kun ihmiset olivat kadulla ampumassa ilotulitteita.

– Ihmiset sekosivat voitosta. Varmaan joka ikinen ihminen siellä ja kampuksella katsoi pelin. On tämä niin iso juttu ja ylpeydenaihe koko Amherstille.

185-senttinen atleettinen ja moderni maalivahti pelasi kolmannen kautensa yliopistossa. Jo avauskaudellaan hän torjui Massachusettsin ensimmäistä kertaa ikinä loppuotteluun, viime kaudella pudotuspelit peruttiin koronapandemian takia.

Lindberg on U20-maailmanmestari 2019 ja Minnesota Wildin 7. kierroksen varaus kesältä 2019.