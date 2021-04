Kommentti: NHL:n siirtoraja lähestyy kovaa vauhtia – nämä suomalaiset voidaan kaupata

Toripöydässä ei ole nyt yhtäkään päivänselvää suomalaista kauppatavaraa, mutta mahdollisia siirtyjiä on useita, kirjoittaa Ville Touru.

NHL-kauden siirtotakaraja koittaa maanantai-iltana kello 22 Suomen aikaa.

Perinteisesti takarajalla nähdään kymmeniä kauppoja, mutta tänä vuonna tilanne poikkeaa paikallaan pysyvän palkkakaton ja karanteenisäännösten takia normaalista.

Takarajamarkkinoista ei odoteta aivan yhtä kiivaita kuin normaalitilanteessa.

Ennakkokaavailuissa tällä siirtorajalla ei myöskään ole yhtäkään suomalaispelaajaa, jonka kauppaamista voisi pitää ”varmana”.

Kuumin suomalaisnimi on kuitenkin Nashvillen Mikael Granlund, joka vapautuu kesällä rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi.

Vielä muutama viikko sitten Granlundia pidettiin päivänselvänä siirtorajan lähtijänä, mutta tilanne on muuttunut Nashvillen noustua mukaan pudotuspelijunaan.

Granlund ei ole herkutellut juurikaan tehopisteillä, mutta hän on siitä huolimatta ollut iso tekijä Predatorsin nosteen taustalla. Paljon töitä joukkueen menestyksen eteen tekevä Granlund on esimerkiksi Nashvillen hyökkääjien peliaikakuningas, jolla on iso ruutu niin yli- kuin alivoimissa.

Veteraani-GM David Poile joutuu puntaroimaan Granlundin kohdalla, uskooko hän todella joukkueensa menestysmahdollisuuksiin tänä keväänä. Jos Poile ei kauppaa Granlundia siirtorajalla, suomalainen voi kävellä kesällä ulos ilman mitään vastinetta.

Jatkaako Granlund loppukauden Nashvillessä?­

Nashvillen kohdalla oleellista on myös joukkueen karmea loukkaantumistilanne, mikä voi ajaa sen vielä ulos pudotuspeleistä.

Muiden muassa Ryan Ellisin ja Matt Duchenen seuraksi sairastuvalle lisättiin hiljattain Eeli Tolvanen, Filip Forsberg ja Dante Fabbro.

Granlund herättää varmasti kiinnostusta muissa joukkueissa. Esimerkiksi Kanadan ykkösporukan Toronton on raportoitu kuolanneen suomalaishyökkääjän perään, mutta hänelle löytyisi varmasti ruutua myös muiden mestarikandidaattien riveistä.

Granlundin kanssa samassa tilanteessa on joukkuekaveri Erik Haula, josta tulee niin ikään jälleen kauden jälkeen rajoittamaton vapaa agentti. Haula saattaa hyvinkin joutua pakkaamaan taas laukkunsa ja suuntaamaan viidenteen eri joukkueeseen kahden vuoden sisällä.

Haulan merkitys Nashvillelle ei ole Granlundin veroinen, mutta myöskään hänestä saatava hinta ei olisi samaa luokkaa.

Siirtorajan kuumimmat kauppatavarat ovat perinteisesti juuri rajoittamattomiksi vapaiksi agenteiksi pääsemässä olevia pelaajia. Erityisesti niiden joukkueiden, jotka eivät ole etenemässä pudotuspeleihin.

Suomen NHL-miehistä UFA-pelaajaksi kauden jälkeen tulevat Granlundin ja Haulan lisäksi Bostonin Tuukka Rask, Arizonan Antti Raanta, Nashvillen Pekka Rinne, Montrealin Joel Armia, New Jerseyn Sami Vatanen, Anaheimin Jani Hakanpää, Detroitin Valtteri Filppula ja vasta hiljattain Columbukseen siirtynyt Mikko Lehtonen.

Heistä pudotuspelien ulkopuolelle jäävät Vatanen, Hakanpää, Filppula ja Lehtonen. Todennäköisesti myös Raanta.

Kautensa myöhässä aloittaneen ja varsin keskinkertaisesti Devilsissä esiintyneen Vatasen ympärillä ei ole ollut nyt juurikaan siirtopöhinää, mutta hänen kauppaamisensa on silti täysin mahdollista.

Uudelleenrakentavassa Detroitissa lähes jokainen pelaaja on kaupan, joten jos viime aikoina katsomosta näyteikkunaan päästetylle Filppulalle vain löytyy ottaja, hänkin voi liikkua ennen maanantai-iltaa.

Hakanpää on puolestaan lyönyt tällä kaudella NHL:ssä läpi kovaotteisena peruspuolustajana, ja halvalla sopimuksella pelaava rightin suomalaisviikinki voi hyvinkin herättää kiinnostusta markkinoilla.

Hakanpään kohdalla paljon riippuu myös siitä, haluaako hän itse jäädä ensi kaudeksi Anaheimiin. Siellä menestyksestä on turha haaveilla, mutta juuri siinä ryhmässä hän on vakiinnuttanut paikkansa kärkipakkien joukossa. Toki Hakanpää voisi palata myös kesällä takaisin Anaheimiin vapaana agenttina.

Jani Hakanpää voisi olla arvokas puolustuspään taitaja monessa joukkueessa. Mutta onko hän sittenkin vielä monen huippujoukkueen silmissä liian kokematon NHL-tasolla?­

Raannan ura jatkuu tämän kauden jälkeen todennäköisemmin jossain muualla kuin Arizonassa. Hänen ympärillä on ollut varovaisia siirtospekulaatioita.

Suomalaisvahdin rasitteena on kuitenkin synkkä loukkaantumishistoria, mikä karkottanee potentiaalisia ostajia. Tälläkin hetkellä Raanta on loukkaantuneena sivussa.

Armian Montrealin kausi jatkunee pudotuspeleissä, mutta porilaislaiturin kauppaaminen ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto. Kuten ei ole myöskään hänen joukkuekaverinsa Artturi Lehkosen.

Tällä kaudella välillä katsomoonkin heivatusta Lehkosesta tulee kauden jälkeen rajoitettu vapaa agentti, mutta hän on jumittunut Montrealissa pieneen rooliin nelosketjun alivoimamieheksi.

Myös niin ikään duunarirooliin vakiintuneen Armian jatko Montrealissa tämän kauden jälkeen on hyvin epävarmaa.

Suomalaisista siirtospekulaatioihin voidaan nostaa myös Columbuksen Patrik Laine, jonka kesän sopimusneuvotteluista uhkaa tulla todella mutkikkaat.

Laineen nimi ei ole pyörinyt viime aikoina juurikaan siirtohuhuissa. Koska aika Columbuksessa on ollut niin katastrofaalinen, hänen kohdallaan mikä vain on mahdollista.

Myös Laineen joukkuekaveri Joonas Korpisalon yllä leijuu siirtouhka. GM Jarmo Kekäläisen on ennen pitkää kaupattava toinen maalivahdeistaan. Sekä Korpisalon että Elvis Merzlikinsin sopimus päättyy ensi kauden jälkeen. Joukkueella ei todennäköisesti ole sen jälkeen varaa pitää molempia.

Kekäläinen on jo aloittanut tyhjennysmyynnit tämän kauden osalta. Lisää saattaa vielä olla luvassa.

Columbuksen maalivahtiosastolla tapahtunee muutoksia vuoden sisään, mutta onko niiden aika vielä?­

Perinteinen siirtospekulaatioiden suomalaisnimi on totta kai Buffalon Rasmus Ristolainen. Turkulaispuolustajan pitkä sopimus katastrofiseuran kanssa päättyy vihdoin ensi kauden jälkeen, ja hänet todennäköisimmin kaupataan jossakin vaiheessa ennen sitä.

Ristolaisen kauppaamista hankaloittaa kuitenkin hänen kallis sopimuksensa ja Buffalon tiettävästi korkea pyyntihinta hänestä.

Mahdollinen takarajan siirtyjä on myös Winnipegin Sami Niku, joka on ajautunut totaaliseen umpikujaan Manitobassa. Niku on istunut tällä kaudella lähinnä katsomossa ja pelannut koko kaudella vaivaiset kuusi ottelua.

Useat huippujoukkueet tuskailevat tällä kaudella palkkakatto-ongelmien kanssa, mutta lauantain Columbuksen, Detroitin ja Tampa Bayn kolmiokauppa saattoi näyttää suuntaa siirtorajan trendistä.

Kellarikerroksen suuren palkkakattotilan joukkueet voivat ottaa kontolleen osan kaupattavan pelaajan palkasta ja ansaita vaivanpalkkana esimerkiksi alempien kierrosten varausvuoron.

Tämä kikkailu ratkaisisi monen vahvistuksia etsivän joukkueen palkkakatto-ongelmia.

Kansainvälisistä nimistä siirtorajan kuumimpana pelaajana pidetään Buffalon Taylor Hallia.

Siirtolistojen kärkipäässä keikkuvat myös muun muassa Columbuksen kapteeni Nick Foligno ja St. Louisin Mike Hoffman.