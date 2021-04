Mikä ihme Patrik Lainetta vaivaa? Jukka Jalonen lataa mielipiteensä: ”Häpeän tunne on ihan inhimillistä”

Jukka Jalonen uskoo, että Patrik Laineen ongelma on tällä hetkellä ennen kaikkea korvien välissä. Hän toivoo pelaajalle henkistä apua.

Patrik Laine, 22, on romahtanut Columbuksessa uransa synkimpään aallonpohjaan. Mikään ei nyt luista.

Edellisten 22 ottelun pistesaldo on 1+3 (-12). Edellisestä maalista on vierähtänyt jo kuukauden päivät.

Paitsi että pistelukemat ovat katastrofaalisia, Laine ei ole päässyt edes kunnolla tekopaikoille. Muutenkin hän on ollut kuin varjo entisestään.

Laineen murheellisen tilanteen on pannut merkille myös Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen.

– Laine on varmasti itsekin ihmeissään ja turhautunut, kun peli ei kulje. Vähän on varmasti sormi suussa, että mitä tässä pitäisi nyt tehdä, Jalonen puntaroi.

Mestarivalmentaja uskoo, että ongelmat ovat ennen kaikkea korvien välissä.

– Jotenkin olen aistivinani, että siellä on vähän liiallista ajattelua taustalla. ”Patehan” on nopeaälyinen pelaaja. Pää toimii, ja hän on fiksu pelaaja. Nyt pelaaminen on aika hidasta. Ennakointi, reagointi ja tekeminen on verkkaista. Ja liikekin vähän verkkaista. Pate ei ehdi oikein mihinkään tilanteisiin vaan on koko ajan vähän vaiheessa.

– Tuntuu, että nyt kun ei ole kulkenut, korvien välissä tapahtuu paljon miettimistä, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Jokainen tietää, että silloin kun kaukalossa alkaa hirveästi miettiä, on aina myöhässä.

Laineen pelaaminen on ajautunut pahasti solmuun Columbuksessa.­

Jalosen mielestä Laineen pelaaminen ei tule tällä hetkellä selkäytimestä.

– Voi olla, että pelitapa on muuttunut paljon ja on tullut uusia vaatimuksia. Ja hän yrittää toteuttaa niitä, eikä tiedä enää yhtään, mitä tässä tekisi. Hän ei ole pelin sisällä, ytimessä. On epäröintiä. Jotenkin näkyy, että aivot raksuttavat koko ajan liikaakin.

– En tiedä, onko hän yrittänyt muuttaa omaa tekemistään ja pelaamistaan aika paljonkin. Näin ulkopuolelta seuratessa tilanteen arvioiminen on vaikeampaa ja voin vain arvioida, mitä näkee – ja mitä on aiemmin nähnyt.

Columbuksen päävalmentaja John Tortorella on kertonut, että hän haluaa tehdä Laineesta monipuolisemman kahden suunnan pelaajan. Samasta asiasta puhui aikoinaan myös Winnipegin luotsi Paul Maurice.

Tortorella teki Laineelle helmikuussa selväksi, että Columbuksessa suomalaistähdelle ei makseta pelkästään maalinteosta. Sen jälkeen ei ole maaleja näkynyt, eikä paljon muutakaan.

– Se on just se, kuinka paljon voi muuttaa kerralla. Veikkaan, että Laineen Paten pelaajaprofiili tulee lopunikää olemaan tietynlainen, eikä se tule siitä muuttumaan, Jalonen sanoo.

– Totta kai hän pystyy tekemään tiettyjä asioita paremmin kuin on aiemmin tehnyt, mutta jotenkin minun on vaikea kuvitella, että Laineesta tulisi todella kahden suunnan voimahyökkääjä yhtäkkiä. Kyllä Laineen leipä ja voi on se maalinteko, tehokkuus ja hyökkäyspeli – kuitenkaan puolustuspelistä tinkimättä. Mutta tuskin jostain muusta hänen vahvuuttaan ikinä tulee.

John Tortorella ei ole saanut Columbusta lentoon tällä kaudella.­

Jalonen on paitsi seurannut Laineen uraa tarkkaan maajoukkueen päävalmentajan ominaisuudessa myös nähnyt penkin takaa, miltä Laine näyttää flow-tilaan päästessään. Nyt ollaan siitä hyvin kaukana.

– Jos jonkun viestin itse haluaisin Patelle antaa, se on juuri se, että jotenkin pystyisi vain pelaamaan lätkää, eikä liikaa pohtisi. Mutta en tietenkään tiedä, mitä häneltä vaaditaan. Joutuuko hän miettimään liikaa vai miettiikö hän vain liikaa?

– Uskon, että siellä on fiksut valmentajat ja seurajohto Jarmo Kekäläisen johdolla. Tuskin he pakottavat häntä muuttumaan yhtäkkiä älyttömästi. Se on varmaan mennyt Patella itsellään korvien väliin jotenkin: yrittää näyttää valmennuksen ja joukkueen silmissä jotenkin hyvältä, tehdä asioita tietyllä tavalla ja eri lailla kuin aiemmin.

Laineen ketjukaverit ovat vaihtuneet Columbuksessa tiuhaan. Ympärillä on kokeiltu jo lähes kaikkia mahdollisia kombinaatioita. Välillä ketjuja on rukattu useita kertoja viikossakin.

Laine ei suinkaan ole Columbuksen ainoa alisuorittaja. Koko joukkueen pelaaminen on ollut läpi kauden ailahtelevaa.

– Harvoin yhteys löytyy yhdessä erässä tai pelissäkään. Voi olla, että se vaatisi pikkaisen enemmän aikaa tehdä ja kokeilla tiettyjä pelaajia Paten kanssa, vaikkei heti onnistuisikaan.

– Mutta nämä ovat hankalia juttuja, koska koko ajan pitää myös yrittää voittaa. Jos peli ei lähde kulkemaan, tehdään vaihdoksia. Se on ymmärrettävää. Eikä siellä mennä Laineen ehdoilla, vaan joukkue edellä, Jalonen muistuttaa.

Patrik Laineen maaliton putki on jo 14 ottelun mittainen.­

Jalonen nostaa esiin myös pääkoppaan vaikuttavat paineet.

Viime kaudella Winnipegissä lähes piste per peli -tahdissa tehoja nakuttanut Laine hankittiin Columbukseen hyökkäyksen ykköstähdeksi. Vastaanotto oli lähes kuninkaallinen.

Blue Jacketsin omistaja lähetti yksityiskoneensa lennättämään uuden messiaan rajan yli Yhdysvaltoihin. 22-vuotiaan tamperelaisen kunniaksi teiden varsille oli pystytetty valtavia plakaatteja, joissa tämä toivotettiin tervetulleeksi Columbukseen.

– Varmasti paineet ovat aika kovat. Hänet on hommattu sinne tekemään maaleja ja pisteitä. Nyt kun se ei ole onnistunut, häpeän tunne on ihan inhimillistä ihmisillä. Ei varmasti ole helppoa olla nyt siellä, kun tietää, että hänen pitäisi ratkoa pelejä, eikä ole siihen pystynyt.

– Patea pitäisi auttaa henkisesti siten, että hän saisi oman pelaamisensa ja uskon osaamiseensa takaisin. Koska se kaikki on kuitenkin olemassa. Hän tietää sen itsekin, mutta se ei vain auta, jos se ei konkretisoidu.

Kaikesta huolimatta Jalosella on vankka usko, että Laine pääsee vielä yli vaikeuksista, ja punalamppu alkaa taas hehkua totuttuun tahtiin.

– Ilman muuta pääsee. Mutta toinen asia on, millä aikataululla. Pääseekö tämän kauden aikana vai pitääkö odottaa ensi kautta? Siihen en osaa vastata.

– Uskon, että Pate tekee tällä hetkellä kaiken sen eteen, että pelaisi paremmin. Ei kahta sanaa. Sen verran tunnen häntä, että kyseessä on kunnianhimoinen kaveri, joka haluaa auttaa joukkuetta ja olla itse hyvä, Jalonen sanoo.