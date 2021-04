Kommentti: NHL:n suomalaiseen tähtikoriin on noussut uusi nimi – Leijonien päävalmentajalla ennennäkemätön tilanne

Roope Hintz on yksi Dallasin suunnannäyttäjistä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Roope Hintz johtaa Dallasin ykkösketjua piste per peli -tahdilla.­

Tukka takana, elämä edessä.

Roope Hintzillä peli kulkee ja tulosta tulee. Dallas Starsin 24-vuotias ykkössentteri on tämän kauden NHL:n kuumimpia suomalaisnimiä.

Perjantain vastaisena yönä Hintz herkutteli nuoren NHL-uransa ennätyspisteet, kun hän iski tehot 1+3 Chicago Blackhawksia vastaan.

Vastaavanlaisia mahti-iltoja voi olla luvassa jatkossakin, sillä Hintz on noussut tällä kaudella yhdeksi Dallasin suunnannäyttäjistä.

Tamperelainen on joukkueensa toiseksi paras pistemies, vaikka hän on joutunut jättämään välillä otteluita väliin kiusallisen alavartalovamman takia. Dallasin tehokkain pelaaja Joe Pavelski on kerännyt 38 ottelussa tehot 15+20=35. 11 ottelua vähemmän pelannut Hintz seuraa perässä tehoilla 12+16=28.

Dallas lähti kauteen ilman tuttua ykkössentteriään Tyler Seguinia, joka joutui ennen kautta lonkkaleikkaukseen. Viime kaudella Seguin oli vielä itseoikeutettu ykkössentteri, mutta nyt tontin on vienyt neljä vuotta nuorempi Hintz.

Keskisen divisioonan viimeisestä pudotuspelipaikasta kilpailevan Dallasin yksipuolinen hyökkäyspelisapluuna tarvitsee kipeästi Seguinin pelintekotaitoja, mutta hierarkia on muuttunut.

Kun Seguin palaa, oikukkaalle kanadalaissentterille saattaa olla tarjolla vain kakkosviulistin paikka Hintzin takana.

Hintz pelasi toistaiseksi viimeisen kautensa SM-liigassa kaudella 2016–2017.

Vuotta aiemmin tapahtunut siirto kasvattajaseurasta Ilveksestä Helsingin IFK:hon oli tarvittava muutos nuorelle pelaajalle. Uudessa, vaativammassa ympäristössä piti aikuistua nopeasti. Hintz ottikin HIFK:ssa kahden kauden aikana ison henkisen harppauksen.

Keväällä 2017 tamperelaissentteri voitti SM-liigan pudotuspelien pistepörssin, mutta Hintz oli kaukana vielä valmiista NHL-pelaajasta, kun hän siirtyi Pohjois-Amerikkaan kaudeksi 2017–2018.

Ensimmäinen kausi Dallasin organisaatiossa oli tärkeä oppivuosi, kun Hintz pelasi koko kauden AHL:ssä Texas Starsin riveissä. AHL:n nopea, suoraviivainen ja fyysinen rautalankalätkä haastoi kiekon kanssa viihtyvää Hintziä uudella tavalla. Tyylikkyyden rinnalle piti saada lisää tylyyttä.

AHL:ssä nuoren suomalaisen piti päästä turhasta neppailusta, pehmeydestä ja kaartelusta eroon. Yli 90 ottelua kestäneen farmikomennuksen aikana Hintz sai pala palalta peliinsä lisää röyhkeyttä ja puristusta.

Hintz on kehittynyt isoin harppauksin joka kausi.

Kaudella 2018–2019 Hintz vakiinnutti paikkansa Starsin kokoonpanossa, kun hän pelasi 58 ottelua tehoilla 9+13=22. Samana keväänä pudotuspeleissä hän otti entistä uskaliaammin isompaa roolia.

Viime kaudesta piti tulla odotettu läpimurtokausi, mutta tasaisen kahden suunnan pelaamisen rinnalla pistelukema 19+14=33 jäi potentiaalin nähden vaisuksi.

Roope Hintz on pelannut tällä kaudella keskimäärin 18 minuuttia ottelua kohti.­

Tällä kaudella Hintz on kääntänyt ruuvia kireämmälle. Ero aikoinaan SM-liigasta lähteneeseen kynäilijään on huima.

Hintz on kehittynyt valtavasti suoraluistelussa ja stop & start -pelaamisessa kolmen viime vuoden aikana. Aiemmin Hintz tyytyi enemmän kaartelemaan ja peippailemaan isolla jäällä, eikä hän juuri pysähtynyt tilanteisiin, mutta nyt liikkumisessa ja pelaamisessa on oikeanlaista suoraviivaisuutta ja rotevuutta.

Ilveksen kasvatilla on kaikki modernin keskushyökkääjän ihanneominaisuudet. Löytyy taitoa, peliälyä, kokoa, voimaa ja räjähtävyyttä.

Kokonaispaketissa seuraava kehityskohde on aloituksissa, jotka kuuluvat vielä Hintzin heikkouksiin.

Kolmisen vuotta sitten tilanne näytti suomalaisittain heikolta.

NHL:ssä oli tasan yksi uuden polven tulosketjun keskushyökkääjä, Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov, joka pelaa tällä kaudella absoluuttisella Hart-tasolla.

Kaudella 2018–2019 Sebastian Aho siirtyi saumattomasti laidalta Carolina Hurricanesin ykkösketjun keskushyökkääjäksi. Nyt samaan harvalukuiseen NHL:n ykkössentterien koriin on noussut Hintz.

Suomen maajoukkueen näkökulmasta tilanne on ennennäkemätön. Leijonien päävalmentajalla ei ole koskaan ollut vastaavanlaista runsaudenpulaa laadukkaista NHL-pelaajista kuin nyt.

Jukka Jalonen valmensi Nuoret Leijonat MM-kultaan tammikuussa 2016. Roope Hintz (toinen vas.) pelasi turnauksessa samassa ketjussa Mikko Rantasen (toinen oik.) kanssa.­

Jos NHL:n pelaajat osallistuvat ensi talvena Pekingin talviolympialaisiin, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen pystyy rakentamaan todella iskukykyisen hyökkäyksen, jonka selkärankana on vahva keskikaista.

Barkov–Aho–Hintz. Ei kuulosta ollenkaan pöllömmältä sentterikalustolta olympia-askiin.

Jo pelkästään Barkov, Aho ja Hintz pitävät huolen siitä, ettei Suomessa tarvitse kärsiä tähtiluokan sentteripulasta seuraavan vuosikymmenen ajan.