Tulikuuma Roope Hintz takoi ennätystehot – Kuokkanen hurjana, Puljujärvi kiitti komeasti luottamuksesta

Yli piste per peli -tahdissa oleva Roope Hintz teki Chicagoa vastaan tehot 1+3.

Dallasin Roope Hintz on ollut kuluvan NHL-kauden kovimpia suomalaisnimiä.

Vaikka alavartalovamma on kiusannut Hintziä läpi kauden ja hän on joutunut jättämään sen takia useita otteluita väliin, jäällä ollessaan 24-vuotiaan tamperelaisen jälki on ollut tuimaa.

Perjantaiaamuna Dallasin ykkössentterin hampaisiin joutui Chicago. Hintz mätti 5–1-voitossa tehot 1+3 ja pokkasi ottelun parhaan pelaajan palkinnon.

Kyseessä oli Hintzin NHL-uran ensimmäinen neljän tehopisteen ottelu.

Hintz löi alkutahdit vierasvoitolle iskemällä irtokiekosta 1–0-osuman heti avauserässä. Toisessa erässä hän saatteli Dallasin karkumatkalle syöttämällä ensin loistavaa tulokaskautta pelaavan ketjukaverinsa Jason Robertsonin 2–1-maalin ja tovi myöhemmin Miro Heiskasen 3–1-ylivoimaosuman.

Päätöserässä Hintz namutteli vielä kertaalleen.

Maalikooste:

Dallas roikkuu yhä mukana pudotuspelitaistossa, mutta helppo urakka ei ole runkosarjan viimeisen kuukauden aikana edessä. Sen ero viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan Nashvilleen on seitsemän pistettä, mutta Dallas on pelannut kolme ottelua vähemmän.

Hintz on tehnyt pelaamissaan 27 ottelussa nyt hurjat 12+16=28 pistettä.

Kuokkanen tehokkaana

Kauden yllättävimpiä suomalaisnimiä on puolestaan ollut New Jerseyn Janne Kuokkanen, 22.

Kuokkanen on paitsi vakiinnuttanut pelipaikan Devilsin hyökkäyksestä myös kerännyt tehopisteitä mukavaan tahtiin.

6–3-voitossa Buffaloa vastaan Kuokkanen teki tehot 1+2.

Kuokkanen syötti ensin ketjukaverinsa Jack Hughesin ja Jegor Sharangovitshin maalit ja löi itse viimeisen niitin lopussa tyhjiin.

Joukkueen ykkösketjuksi merkitty kolmikko oli iskussa, sillä jokainen heistä teki tehot 1+2.

Janne Kuokkanen (vas.) lukeutuu kauden suuriin onnistujiin.­

Devilsin kausi päättyy runkosarjaan, ja joukkue kauppasikin jo pelaajiaan. Kuokkasen kannalta kaupat tarkoittanevat kuitenkin vain vastuun lisääntymistä.

Kuokkasella on 33 pelin jälkeen kasassa nyt tehot 6+13=19. Oululainen on ollut kauden yhdeksänneksi tehokkain suomalainen.

Perjantaiaamun tehoillaan Kuokkanen ohitti pistetilastossa muun muassa Patrik Laineen, joka jäi taas kerran ilman tehopisteitä.

Puljujärvelle peliaikaennätys

Edmontonin ykkösketjussa supertähtien Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin rinnalla pelannut Jesse Puljujärvi kellotti NHL-uransa peliaikaennätyksen 3–1-vierasvoitossa Ottawaa vastaan.

Puljujärvi viiletti jäällä ensi kertaa tällä kaudella yli 20 minuuttia (20.39).

Puljujärven lunastamasta luottamuksesta kertoo paljon se, että hän oli jäällä myös viimeisellä minuutilla Oilersin puolustaessa maalin johtoa.

Tornion mies myös kiitti vastuusta ryöstämällä röyhkeästi kiekon ja laukomalla tyhjiin kauden yhdeksännen maalinsa.

Puljujärven maali ajasta 7.15 alkaen:

Puljujärvi oli muutenkin jälleen ahnaalla pelipäällä ja tulitti kaikkiaan neljä laukausta kohti maalia.

Edmonton on jo käytännössä varmistanut pudotuspelipaikkansa. Etenkin Ottawa oli sille tällä kaudella todellinen pisteautomaatti, sillä Oilers voitti kaikki joukkueiden yhdeksän kohtaamista varsinaisella peliajalla.

Suomalaispörssi

Mikko Rantanen, Colorado 22+24=46 (39 ott.) Aleksander Barkov, Florida 16+26=42 (35) Sebastian Aho, Carolina 16+21=37 (39) Joonas Donskoi, Colorado 15+13=28 (39) Roope Hintz, Dallas 12+16=28 (27) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 7+14=21 (30) Miro Heiskanen, Dallas 6+15=21 (38) Eeli Tolvanen, Nashville 10+9=19 (31) Janne Kuokkanen, New Jersey 6+13=19 (33) Jesperi Kotkaniemi, Montreal 5+14=19 (37)