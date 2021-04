NHL-joukkueen koronatartuntamäärät räjähtivät – ”Synkkä muistutus”

Vancouver Canucksissa on ikävä tilanne.

Vancouver Canucksissa on ikävä tilanne. Kuvituskuva.­

NHL-seura Vancouver Canucksin pelaajilla on todettu 21 koronatartuntaa ja koko joukkue on määrätty karanteeniin. Tartuntoja on myös seuran muulla henkilökunnalla, sillä seura ilmoitti keskiviikkona tartuntojen kokonaismääräksi 25.

Tartunnat ovat levinneet seurassa järkyttävän nopeasti. Seura perui maaliskuun viimeisenä päivänä ottelun Calgary Flamesia vastaan ja sulki peliareenansa. Siinä vaiheessa joukkueen koronatesteissä oli paljastunut kahdessa päivässä kolme tartuntaa.

Keskiviikkona Canucks vetosi joukkueen lääkärin Jim Bovardin allekirjoittamassa tiedotteessa, että koko henkilökunta noudattaisi jatkossa äärimmäistä varovaisuutta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Pelaajien, henkilökunnan ja koko yhteisömme terveys on nyt tärkeysjärjestyksessä päällimmäisenä. Canucks on kiitollinen kaikesta terveysviranomaisilta saamastaan tuesta. Sekä NHL-liiga että sen pelaajayhdistys kannustavat nyt kaikkia noudattamaan viranomaisten määräyksiä, Canucks ilmoitti.

– Nämä koronatapaukset ovat synkkä muistutus siitä, miten nopeasti koronatartunnat voivat levitä ja miten vakavia sen seuraukset ovat myös hyväkuntoisilla, nuorilla urheilijoilla.

Canucksin ensimmäinen tartunta todettiin hyökkääjä Adam Gaudettella 30. maaliskuuta. Viranomaiset ovat selvittäneet sekä tartunnan virusvariantin sekä joukkueen tartuntojen alkulähteen.