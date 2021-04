Aleksander Barkovilla uusi salainen ase NHL:ssä – kertoi nyt taustat kieli poskessa: ”Harjoittelin koko kesän Laineen kanssa”

Pelkkä Patrik Laineen laukauksen katselu kohensi myös Aleksander Barkovin onetimeriä. Tai sitten ei.

Florida Panthersin keskushyökkääjä Aleksander Barkov on on kovassa vedossa jääkiekon NHL:ssä. Suomalaiskapteeni on takonut 34 ottelussa tehot 16+26=42. Viiden viime ottelun saldo on komea 4+4.

Keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Barkov laukoi kaksi maalia Carolina Hurricanesin verkkoon, mutta Panthers hävisi maalein 2–5.

Jälkimmäinen osumista syntyi komealla onetimerillä, siis lyöntilaukauksella suoraan syötöstä, kuten myös sunnuntain ottelussa Columbus Blue Jacketsia vastaan voittomaaliksi jäänyt 1–0-osuma.

Barkovia ei ole tunnettu varsinaisena lämärimestarina, ja viime yön ottelun jälkeen häneltä kysyttiinkin lehdistötilaisuudessa, keskittyikö hän erityisesti onetimerinsä hiomiseen harjoituskaudella.

– Itse asiassa kyllä. Nythän olen tehnyt kahdessa peräkkäisessä pelissä maalin onetimerillä. Joo, todellakin. Harjoittelin koko kesän (Patrik) Laineen kanssa ja sain nähdä hänen laukovan onetimeriään. Omani ei tietenkään ole vielä samalla tasolla, mutta joka tapauksessa kehityin siinä, Barkov kommentoi.

Barkovin koko haastattelu on katsottavissa alta.

Huomaamattoman huumorin mestarina tunnetun Barkovin kyseessä ollessa ei voi olla varma, miten tosissaan hän oli vastauksessaan.

Halutessaan jotain voi päätellä elekielestä: hyvästä ystävästään Laineesta puhuessaan Barkov tuijotteli kengänkärkiään, yskähteli ja asetteli lippalakkiaan parempaan asentoon.

Niin tai näin, oleellisinta on, että kohentuneen laukauksensa ansiosta Barkov on entistäkin monipuolisempi ja tehokkaampi pelaaja. Barkovia onkin vakavasti ehdotettu jopa koko NHL:n arvokkaimman pelaajan palkinnon Hart Trophyn saajaksi.

Maaliskuussa NHL valitsi Barkovin Keskisen Divisioonan parhaaksi pelaajaksi tämän tehtailtua kalenterikuukauden aikana 11 ottelussa tehot 5+11=16. Panthersin maalivahti Sergei Bobrovski taas on ylistänyt Barkovin olevan koko maailman paras pelaaja.