HockeyGM:ssä käynnistyy neljäs jakso – näillä pelaajilla on kulkenut NHL:n runkosarjassa

HockeyGM:n runkosarjan päättävä neljäs pelijakso käynnistyy perjantain vastaisena yönä.

HockeyGM:ssä ajatus on kasata oma kuusihenkinen joukkue NHL:n pelaajista. Joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat onnistuvat taalaliigan otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä nollapeleistä.

Runkosarjan kolmen ensimmäisen pelijakson tehokkain pelaaja on ollut NHL:n pistepörssiäkin johtava Connor McDavid. Edmontonin tähtihyökkääjä on selkeä ykkönen 482 HockeyGM-pisteellä. Eroa maalipörssiä johtavaan Toronton Auston Matthewsiin on lähes kuusikymmentä HGM-pistettä.

Tampa Bayn Victor Hedman on puolestaan ollut tuottoisin puolustaja HockeyGM:n runkosarjan kolmella jaksolla. Ruotsalaispuolustaja on 412 pakkien ykkönen ennen Carolinan Dougie Hamiltonia. Hamiltonin tuottama pistesaalis on 382 pistettä.

Pistetilaston kymmenen kärkeen mahtuu myös kaksi suomalaista. Huimassa vireessä pelaavat Floridan Aleksander Barkov ja Coloradon Mikko Rantanen ovat takonet myös HGM-pisteitä lähes tasatahtia. Barkov on kerännyt 382 pistettä ja Rantanen 379 pistettä. Eroa voi verrata muutamaan laukaukseen kaukalossa.

Runkosarjan paras maalivahti on tähän asti ollut Andrei Vasilevski. Tampan tähtivahti on torjunut kiekkoja 322 HGM-pisteen edestä. Vasileski on ainoa maalivahti, joka on ylittänyt 300 pisteen rajan. Tilastokakkonen on Coloradon Philipp Grubauer 297 pisteellä. Paras suomalainen maalivahti on ollut Kevin Lankinen 255 pisteellä.

HockeyGM:n runkosarjan huipentava neljäs pelijakso käynnistyy perjantain vastaisena yönä. Jakson ja runkosarjan parhaat kotikatsomoiden valmentajat ovat tiedossa toukokuun 11.päivä.

Oman HockeyGM-joukkueen pääsee kasaamaan täällä.