Brittiläisessä Kolumbiassa riehuu koronan brasilialaisversio.

Vancouver Canucks on pelannut NHL-ottelun edellisen kerran 24. maaliskuuta. Seuraavan kerran joukkueen pitäisi esiintyä virallisessa ottelussa 8. huhtikuuta, mutta se tuskin toteutuu.

Kun ilmoitus paluusta jäälle tuli seuran Twitter-tilille, joukkueessa oli kolme koronatapausta (kaksi pelaajaa ja yksi valmennustiimin jäsen).

Kanadalaismedian tuoreiden uutisten mukaan tilanne on nyt huomattavasti pahempi. Canucksin joukkueessa riehuu korona ja vieläpä pandemian brasilialaisversio, joka tiedetään vakavammaksi kuin alkuperäinen virus.

Brittiläisessä Kolumbiassa on todettu melkein 900 koronatartuntaa, joissa on kyse helpommin tarttuvasta brasilialaisesta P1-muunnoksesta.

Forbes-lehden mukaan NHL:n koronaprotokollalistalla on tällä hetkellä 14 Canucksin pelaajaa ja kolme valmentajaa.

Sportsnet-sivuston toimittaja Chris Johnston luetteli twiitissään listalla olevat pelaajat.

Lukumäärä on enemmän kuin millään NHL-seuralla tällä kaudella, eikä muissakaan Pohjois-Amerikan ammattiurheilulajeissa ole todettu suurempaa määrää.

Forbesin mukaan ei ole varmuutta, ovatko kaikki listalle laitetut henkilöt saaneet koronatartunnan. Listalle voi joutua muustakin syystä, kuten jos pelaaja on mahdollisesti tai varmistetusti altistunut virukselle.

Canucks ei ole raportoinut viikonlopun aikana uusista tartunnoista, eikä se ole kommentoinut median kertomia tietoja.

Epidemiologi Eric Feigl-Dingin jakamalla TSN-kanavan videolla toimittaja Darren Dreger kertoi kuitenkin huolestuttavia tietojaan Canucksin tilanteesta.

– Mikä pelottavinta, osalla tartunnan saaneista Canucksin jäsenistä on todettu brasilian muunnos. Minulle on kerrottu, että osa tartunnan saaneista on todella sairaana. Tätä meidän pitää seurata, mutta Canucks on pahassa tilanteessa, Dreger kertoo.