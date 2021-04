Suomalaiskaksikko heiluttaa tahtipuikkoa todella kovaan lentoon yltyneessä Nashvillessä, kirjoittaa Ville Touru.

Eipä olisi vielä muutama viikko sitten uskonut, että tällä hetkellä Coloradon jälkeen tuloksellisesti NHL:n kovavireisimpänä joukkueena roihuaa Nashville Predators.

Yhdeksän voittoa edellisistä 11 ottelusta ovat nostaneet Nashvillen jo pudotuspelipaikalle Keskisessä divisioonassa.

Sitäkään ei olisi uskonut, että tämän voittorallin aikana joukkueen edessä tahtipuikkoa heiluttavat herrat Juuse Saros ja Eeli Tolvanen.

Vaikeiden farmivuosien jälkeen vihdoin jalansijan NHL:stä ottanut Tolvanen, 21, pelaa odotuksiin nähden suorastaan sensaatiomaisen hyvää tulokaskautta.

Odotukset kun olivat lähinnä sillä tasolla, että hyvä jos Tolvanen pääsee kauden aikana edes muutamassa pelissä kokeilemaan NHL-vauhtia.

30 ottelun jälkeen kasassa on tehot 10+9. Tolvanen on kohonnut joukkueessa eturivin ratkaisijaksi.

Pelipaikka löytyy paitsi ykkösketjusta myös ykkösylivoimasta, jossa Tolvanen – tai nykyään paremminkin Goalvanen – on osoittautunut todelliseksi erikoisaseeksi.

Viimeksi lauantai-iltana Tolvanen pääsi virittämään silmiä hivelevän kanuunansa bravuuripaikaltaan vasemmalta b-pisteeltä.

Kukaan ei varmasti olisi kauden alussa uskonut, että tällä hetkellä Tolvasen tykki on NHL:ssä paljon kuumempaa valuuttaa kuin Columbukseen hautautuneen Patrik Laineen maankuulu ruoska.

Edellisen kuukauden aikana Tolvanen on tehnyt 16 ottelussa tehot 7+8=15. Tänä aikana vihtiläinen on ollut aivan omaa luokkaansa Nashvillestä.

Calle Järnkrok on tehnyt 12 pistettä, mutta kukaan muu ei yllä edes yhdeksään.

Tolvanen on ollut viime kuukauden ajalta Nashvillen paras maalintekijä, paras syöttäjä ja paras pistemies. Tänä aikana selvästi eniten on myös voittomaaleja (3).

Ei Tolvasesta tällaista kevään ratkaisupelaajaa osattu odottaa edes Nashvillessä. Siitä kertoo jo sekin, että suomalaista roikotettiin vielä alkukaudesta viikkotolkulla varamiehenä katsomossa, kunnes joukkueen kyntäessä hänelle annettiin varovainen näyttöpaikka pohjaketjuista.

Tolvasen viime aikojen jälki on ollut hurjaa, mutta Saroksen, 25, työskentely tolppien välissä on ollut suorastaan veret seisauttavaa.

Viime talvena oppi-isältään Pekka Rinteeltä, 38, ykkösvahdin viitan ottaneen Saroksen odotettiin tulevan ryminällä porteista ensimmäiseen täyteen kauteensa Nashvillen ykkösmaalivahtina.

Toisin kuitenkin kävi. Alkukausi oli Nashvilleltä umpisurkea. Surkea oli tolppien välissä Saroskin.

Helmikuun lopussa koppi alkoi tarttua. Se ei kuitenkaan ehtinyt tarttua kuin pari peliä, kunnes Saros jyrättiin pääiskulla yli pariksi viikoksi sairastuvalle.

Paluunsa jälkeen Saros on ollut ylivoimaisesti koko NHL:n kuumin maalivahti.

Juuse Saros on tällä hetkellä NHL:n kovavireisin maalivahti.­

Saros on torjunut loukkaantumisensa jälkeen kahdeksan ottelua torjuntaprosentilla 96,8. Päästettyjen maalien keskiarvo on 1,13, ja joukkoon mahtuu kaksi nollapeliäkin.

Tänä aikana Saroksen GSAA-lukema on peräti 14,4. Tilasto (Goals Saved Above Average) kertoo, kuinka monta maalia maalivahti on ”pelastanut”.

Saros on kohonnut vaivihkaa myös koko kuluvan kauden maalivahtitilastojen eliittiin. Kauden torjuntaprosentti 92,8 on vakioveskareista jo kolmanneksi kovin lukema heti Tampan Andrei Vasilevskin (93,2) ja Coloradon Philipp Grubauerin (92,9) jälkeen.

Tasakentin pelatessa Saroksen ja Vasilevskin torjuntaprosentti on täsmälleen sama, 94,7, mikä on myös koko sarjan paras.

Kun pelaamatta on vielä 17 ottelua, Nashville on tällä hetkellä ykkössuosikki nappaamaan Keskisen divisioonan viimeisen pudotuspelipaikan Chicagon, Dallasin ja Columbuksen nenän edestä.

Ilmiömäisessä iskussa torjuva Saros antaa tällä hetkellä lähes joka ilta Nashvillelle mahdollisuuden voittoon.

Toisessa päässä kaukaloa keihäänkärki Tolvasen adjutantteineen täytyy vain tehdä tarvittava, kuten ovat viime aikoina tehneetkin. Vaikka Nashville on porskuttanut viime ajat voitosta voittoon, edellisten kymmenen pelin aikana se on tehnyt vain kerran yli kolme maalia ottelussa.

Eeli Tolvanen (vas.) on noussut puskista Nashvillen ykkösratkaisijaksi.­

Vielä pari viikkoa sitten Nashvillen odoteltiin järjestävän huhtikuun 12. päivän siirtorajaan mennessä todelliset tyhjennysmyynnit. Joukkueen suomalaisista Mikael Granlundia, 29, ja Erik Haulaakin, 30, on huhuissa viety jo sinne ja tänne.

Saroksen ja Tolvasen järjestelemä äkillinen kurssin kääntyminen saanee kuitenkin GM David Poilen keräämään jo levittelemiään kauppatavaroita pois toripöydältä.

Saros ja Tolvanen painavat tulosta tiskiin myös tilipussin kannalta kriittisillä hetkillä, sillä molemmat ovat rajoitettuina vapaina agentteina kauden jälkeen sopimusneuvotteluiden edessä.