Olli ja Katerina Jokinen palaavat Suomeen 23 vuoden jälkeen – USA muuttui Trumpin aikana: ”Se oli viimeinen tikki”

Olli ja Katerina Jokisen 23 vuotta kestänyt seikkailu Pohjois-Amerikassa on päättymässä toistaiseksi. He kertoivat helmikuussa IS:n haastattelussa havainneensa Yhdysvaltojen muuttuneen Donald Trumpin aikana.

Ilta-Sanomat julkaisee pääsiäisen aikana uudelleen alkuvuoden aikana lukijoitamme kiinnostaneita juttuja. Tämä juttu on julkaistu ensi kerran 14. helmikuuta:

Portti ei aukea ennen kuin on kertonut vartijoille, kuka on ja minne on menossa. Palmujen varjostama tie kiemurtelee läpi tarkasti hoidettujen nurmikoiden ja ohi suurten omakotitalojen. Risteyksissä on pieniä vesiputouksia.

Entinen jääkiekkoilija Olli Jokinen, 42, ja hänen vaimonsa Katerina, 42, ovat asuneet vartioidulla asuinalueella Floridan Parklandissa siitä asti, kun Olli siirtyi pelaamaan Florida Panthersiin kesällä 2000.

Vaikka Ollin ja Panthersin tiet erosivat kahdeksan vuotta myöhemmin, Jokiset säilyttivät asuntonsa Floridassa. Siitä tuli tukikohta myös perheen kolmelle tyttärelle.

– Tänne ollaan aina tultu kesät. Tämä on ollut sellainen koti lapsille, Olli sanoo kotinsa uima-altaan äärellä.

Perhe palasi pysyvästi Floridaan, kun Ollin ura päättyi 2015. Nyt edessä on muutto.

Ilta-Sanomat uutisoi tällä viikolla, että Jokisesta tulee ensi kaudella SM-liigassa pelaavan Mikkelin Jukurien päävalmentaja. Se on Jokisen ensimmäinen valmennuspesti ammattilaistasolla.

Jukurit ei ole vahvistanut pestiä, joten Jokiset eivät voi puhua siitä vielä julkisesti. Katerina sanoo kuitenkin, että perhe on valmis seuraamaan isää myös tämän uudella uralla, minne se ikinä viekin.

– Mulle sopii ihan hyvin, Katerina sanoo.

– Me olemme sillä tavalla ihan hyvässä asemassa, että kun lapset ovat vähän vanhempia, he ymmärtävät, miten hieno paikka esimerkiksi Suomi on.

Katerina ja Olli Jokinen.­

Kuluneen neljän vuoden aikana Suomen hienous on valjennut Jokisille uudella tavalla. He sanovat suoraan, että Donald Trumpin presidenttikausi oli Yhdysvalloille surullinen ajanjakso.

Amerikkalaiset äänestivät marraskuussa Trumpin ulos Valkoisesta talosta – tosin Floridassa Trump sai enemmän ääniä kuin uusi presidentti Joe Biden.

– Olen niin iloinen, että tuo neljä vuotta on ohi. Se on ollut mun mielestä kauheaa aikaa tälle maalle ja demokratialle, Katerina sanoo.

Olli kuvaa Trumpin ympärille syntynyttä ilmiötä kultiksi. Hänen mukaansa aikaisemmin ihmiset tiesivät, kuka on presidentti, mutta asiaan ei tarvinnut kiinnittää sen enempää huomiota. Nyt pitää valita puolensa, vaikka ei olisi edes politiikasta kiinnostunut.

– Olen ollut täällä 23 vuotta, enkä ole ikinä nähnyt aikaisemmin sellaista presidenttiä, jota ihmiset palvovat, Olli sanoo.

– Jos et ole Trumpin kannattaja, niin saat painua muualle, ja varmaan toisin päin on sama asetelma. Kyllä tässä on mennyt kaverisuhteita.

Eräs Katerinan ystävä levitti Facebookissa salaliittoteoriaa, jonka mukaan Parklandin koulussa kolme vuotta sitten 17 nuoren hengen vaatinut ampumavälikohtaus oli lavastettu. Koulu on vain kilometrin päässä Jokisten kotoa, ja tragedia järkytti heitä syvästi.

– Se oli mulle viimeinen tikki.

Jokisten mukaan rasismi on yleistynyt Yhdysvalloissa viime vuosina. Katerina on kokenut sen jopa henkilökohtaisesti.

Hän oli syksyllä 2019 vierailemassa Georgian osavaltion Savannahissa, jossa perheen vanhin tytär Alexandra, 20, opiskelee. Katerina ja Alexandra seisoivat hotellin edustalla, kun miesseurue laskeutui paikalle kattobaarista.

– He kuulivat puheestani, etten ole amerikkalainen ja sanoivat, että ”painu sinne, mistä olet tullutkin”, Katerina kertoo.

– Lähdimme siitä aika nopeasti pois. He olivat niin aggressiivisia. Tilanne oli pelottava.

Florida Panthersin Olli Jokinen (vas.) vauhdissa NHL-pelissä marraskuussa 2007.­

Olli kertoo kuulleensa mustaihoisilta ystäviltään, että rasistinen nimittely on lisääntynyt viime vuosina.

– Nyt on ihan ok ihmisten sanoa, että painu suksimaan siitä ja käyttää n-sanaa.

Katerina muistelee ihailleensa amerikkalaisten suvaitsevaisuutta, kun pariskunta muutti 23 vuotta sitten Los Angelesiin.

– Tuli niin puskista, miten iso osa väestöstä onkin täällä rasisteja. Se oli tosi sydäntä särkevää tajuta. Meni maku kokonaan tähän maahan.

Viime kesänä Jokiset viettivät pitkästä aikaa kunnon kesäloman Suomessa. Ollin pyörittämä jääkiekkoakatemia oli tauolla koronaviruksen takia.

– Se oli hyvä aika olla Suomessa. Koronarajoitukset olivat sellaiset, että siellä pystyi olemaan aika normaalisti, Olli sanoo.

Floridassa Jokisten elämä on ollut rajoitettua. Perheen keskimmäinen tytär Emma, 16, on ykköstyypin diabeetikko. Hänellä koronavirustartunta voisi olla kohtalokas.

Emma käy koulua kotoa. Nuorimmainen Keira, 9, palasi juuri lähiopetukseen. Hänen yksityiskoulussaan ollaan koronaturvallisuudesta tarkkoja. Opetusryhmissä on alle kymmenen oppilasta.

Esikoinen Alexandra sai koronavirustartunnan syksyllä huonetoveriltaan yliopiston asuntolassa. Hän menetti haju- ja makuaistinsa.

– Ne tulivat sopivasti takaisin jouluun mennessä, Katerina sanoo.

Perheen aikuiset eivät tapaa käytännössä muita ihmisiä kuin tennistovereitaan. He eivät käy ulkona syömässä ja välttävät jopa kaupassa käymistä. Ostokset tilataan kotiin jos vain mahdollista.

Floridassa koronavirukseen on kuollut jo lähes 30 000 ihmistä. Asukaslukuun suhteutettuna osavaltion koronakuolleisuus on yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna. Silti osavaltion republikaaninen kuvernööri Ron DeSantis – Trumpin vankka tukija – on poistanut käytännössä kaikki rajoitukset.

– Täällä on niin paljon trumpstereita, jotka ovat sitä mieltä, että koronavirusta ei ole. Tämä on viimeinen osavaltio, joka laitetaan säppiin, Olli tuhahtaa.

Kuulostaa siltä, että perhe on valmis Mikkeliin.