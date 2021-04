John Tortorella jysäytti taas – heivasi Patrik Laineen kanssa Columbukseen siirtyneen hyökkääjän katsomoon

John Tortorella teki taas kovia ratkaisuja.

Columbus Blue Jacketsin päävalmentaja John Tortorella on ollut tällä kaudella myrskyn silmässä useaan otteeseen. Kuudesta viime pelistä viisi hävinnyt Columbus on jäämässä vääjäämättä ulos pudotuspeleistä Keskisessä divisioonassa.

Lisäksi Tortorella on hämmentänyt penkkikomennuksillaan, joista osansa on saanut alkukaudesta joukkueeseen liittynyt Patrik Laine, 22.

Kun Columbus viime yön kierroksella kärsi 2–5-tappion Floridalle, puuttui kokoonpanosta Jack Roslovic. 24-vuotias Roslovic siirtyi Winnipegista Columbukseen samassa kaupassa Laineen kanssa.

Roslovic on tällä kaudella ollut Columbuksen avainhyökkääjiä. Hän on pelannut 31 ottelussa ja on joukkueen sisäisessä pistepörssissä kolmantena tehoin 6+16=22.

Roslovicin edellispelin esitykseen pettynyt Tortorella teki Florida-otteluun harvinaisen ratkaisun: hän otti kokoonpanoon vain 11 hyökkääjää ja 7 puolustajaa.

Asiasta raportoi Columbusta seuraava NHL-toimittaja Jeff Svoboda.

Lisäksi Svoboda vahvisti Twitterissä, että Roslovic on sivussa pelistä, mutta terve.

– Tortorella ei selvästikään ole tyytyväinen Roslovicin esityksiin viime viikkoina. Kun Tortorellalta eilen kysyttiin, että mikä Roslovicin viime pelissä oli pielessä, Tortorella vastasi: ”kaikki”.

– John Tortorella on taas John Tortorella, haha. Roslovic on ollut todella vahva tähän mennessä ja yksi Blue Jacketsin parhaista. Kiintoisa ratkaisu, Twitterissä ihmeteltiin.

Myös Columbuksen hyökkääjä Cam Atkinson, 31, kommentoi Svobodan mukaan pelikaverinsa penkitystä.

– On aina kurjaa kokea tällaista, mutta sille on syynsä. Jack on sellainen ihminen ja pelaaja, että hän pelaa vain entistä paremmin, kun tulee takaisin kokoonpanoon, Atkinson oli vastannut.