Eeli Tolvanen, 21, on yllättänyt kaikki – ex-valmentaja paljastaa, miksi suomalaistykki löi nyt läpi NHL:ssä

Eeli Tolvasen vire on huomattu myös Pohjois-Amerikassa.

21-vuotias Eeli Tolvanen on yksi kuluvan NHL-kauden iloisimmista suomalaisyllättäjistä. Hän ei mahtunut edes Nashville Predatorsin pelaavaan kokoonpanoon vielä tammikuussa, mutta sen jälkeen tahti on ollut huimaa.

Tolvanen on tulittanut 29 pelaamassaan ottelussa 18 (9+9) pistettä. Hän oli maaliskuussa NHL:n toiseksi tehokkain tulokas neljällätoista tehopisteellään.

Tolvasta kaksi kautta AHL:ssä valmentaneen Karl Taylorin mukaan suomalaisen läpimurron taustalla on looginen selitys: nöyrä ja sinnikäs työnteko.

Taylor totesi, että kovakutinen Tolvanen on aina osannut maalinteon, mutta kiekoton tekeminen ja 5 vs. 5 -pelin lainalaisuuksien ymmärtäminen estivät murtautumisen NHL-miehistöön.

– Hän ei valittanut, vaan raapi hommia. Hän teki paljon töitä minun ja muun valmennustiimin kanssa kehittääkseen heikkouksiaan. Viime kauden lopussa hän pelasi meillä jo alivoimaa. Hän blokkasi kuteja, pelasi fyysisesti ja teki maaleja, Taylor muisteli The Athleticin haastattelussa.

Tolvanen ehdittiin tuomita jo menetetyksi lupaukseksi ennen tämän talven ilotulitusta. Neljän vuoden takainen ykköskierroksen varaus debytoi taalaliigassa jo keväällä 2018, muttei onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa. Viime syksynä hän tippui ajoittain jopa Jokerien pelaavasta kokoonpanosta KHL:ssä.

Predatorsin päävalmentajan John Hynesin mukaan Tolvanen on erinomainen esimerkki NHL-läpimurrosta haaveileville lupauksille. Kaikki eivät rynni tähtikategoriaan heti varuksensa jälkeen.

– Joillain kavereilla siinä kestää vuosi. Toisilla kaksi. Tolvasen kehittymisen kanssa ei kiirehditty. Hän on helppo valmennettava, joka ymmärsi prosessin. Hän oli halukas kulkemaan sen tien, ja on nyt valmis. Hän on NHL-valmis, Hynes totesi The Athleticille ja kehaisi vielä suomalaisen henkistä lujuutta.

– Iso hatunnosto Eelin mielenlaadulle – siitä, millainen hän on ihmisenä ja luonteeltaan. Hän haluaa tehdä asiat oikealla tavalla.

Keskisen divisioonan pudotuspelipaikalle noussut Nashville kohtaa lauantai-iltana Chicago Blackhawksin. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 22.