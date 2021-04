Esa Lindell ja Roope Hintz taituroivat, Dallas roikkuu pudotuspelitaistossa – Columbuksella katkera loppu

Lindell ja Heiskanen osuivat, kun Dallas otti huipputärkeän voiton Nashvillestä.

Viime NHL-kauden finalisti Dallas Stars ei ole saanut tällä kaudella peliään kulkemaan kunnolla missään vaiheessa.

Joukkueen viime aikojen kaava on ollut selvä: jokaista voittoa on seurannut aina kaksi tai kolme tappiota.

Perjantaiaamuna Dallas palasi jälleen voittokantaan, kun se otti 4–1-vierasvoiton Nashvillestä.

Voiton alkutahdit löi Esa Lindell jo parin minuutin pelin jälkeen. Harvemmin maalinteossa kunnostautuva puolustuspään isäntä nousi tukemaan hyökkäystä ja vetäisi hihastaan komean taidonnäytteen.

Lindell ohitti silkinpehmeällä haltuunotolla puolustajan ja latasi heti perään vastustamattoman laukauksen ohi Juuse Saroksen.

– Sanoisin, että minulla oli hieman onnea, että sain kiekon mukaani. Sen jälkeen minulla oli pieni hetki aikaa katsoa, minne lauon, Lindell kertasi ottelun jälkeen.

Nashville nousi vielä hetkeä myöhemmin tasoihin. Toisessa erässä Roope Hintz teki näyttävän esityön ketjukaverinsa Jason Robertsonin 2–1-maaliin.

Päätöserässä Dallas niittasi vielä kahdesti. Miro Heiskanen teki viimeisen tyhjiin.

– Pelasimme hyvän 60-minuuttisen. Erikoistilanteet toimivat, ja kaikkiaan tämä oli todella hyvä peli meiltä, Lindell sanoi.

Hintz palkittiin ottelun kakkos- ja Lindell kolmostähtenä.

Voitto oli Dallasille arvokas, sillä juuri Nashville on kiinni Keskisen divisioonan viimeisessä pudotuspelipaikassa. Tappiolla ero oli venynyt yhdeksään pisteeseen, mutta nyt se on vain viisi.

Lisäksi Dallas on pelannut neljä ottelua vähemmän. Kaksikon väliin mahtuvat vielä Chicago ja Columbus.

Dallas roikkuu siis yhä sitkeästi mukana pudotuspelitaistossa, mutta voittoja pitäisi alkaa ropista huhtikuussa huomattavasti aimpaa kovempaan tahtiin, jos se mielii mukaan kevään tosipeleihin.

Dallas on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumishuolista. Leikkauksesta toipuva joukkueen ykköstähti Tyler Seguin ei ole pelannut vielä peliäkään koko kaudella. Muun muassa parhaillaan sivussa oleva Aleksandr Radulov on pystynyt pelaamaan vain 11 ottelua. Joel Kivirantakin on ollut jo tovin pois rivistä.

Kiusaavan alavartalovamman kanssa pelaava Hintz on joutunut jättämään väliin jo kymmenen ottelua, ja hänen pelikuntonsa selviää joka kerta vasta ennen ottelua.

Vaivoistaan huolimatta Hintz on ollut kuluvan kauden kovimpia suomalaisnimiä NHL:ssä. Tamperelaissentterillä on 24 ottelun jälkeen kasassa tehot 11+13=24.

Columbukselle kävi kylmät

Viime pelissä hallitsevan mestarin Tampan yllättäen kaatanut Columbus oli lähellä toistaa temppunsa myös perjantaiaamuna.

Vierasjoukkue Columbus piti Tampan hyvin kahleissa ja meni päätöserän puolivälissä jo 2–1-johtoonkin.

Viitisen minuuttia ennen loppua Columbukselle sattui kuitenkin musta minuutti, jonka aikana Tampa iski kahdesti ja voitti ottelun lopulta 3–2.

Edellisten 18 ottelun aikana vain yhden maalin tehnyt Patrik Laine jäi taas ilman tehopisteitä, mutta tällä kertaa hän kirjasi teholukeman +2 ja laukoi neljästi kohti maalia. Laine myös sai pelata edellisotteluista poiketen nyt lähes 20 minuuttia.

Mikko Lehtonen sai toisessa Columbus-ottelussaan jääaikaa vajaat 13 minuuttia.