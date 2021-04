Maailman tämän hetken parhaiden laitahyökkääjien listalla Coloradon Mikko Rantanen on vahvoilla, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Maaliskuun valtiaasta ei ole epäselvyyttä.

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen oli omaa luokkaansa ja NHL:n tehokkain pelaaja maaliskuussa. Coloradon 24-vuotias tähtihyökkääjä mätti kuukauden 17 ottelussa maireat tehot 13+12=25.

Maaliskuun pistepörssin kakkonen oli ketjukaveri Gabriel Landeskog, joka teki 10+14=24 pistettä. Superketjun sentteri Nathan MacKinnon oli kuukauden kahdeksanneksi tehokkain tehoilla 5+15.

Coloradon ykkösnyrkki on tällä hetkellä sarjan paras ketju, ja Rantanen sarjan kuumin maalitykki.

Huippukausi on nostanut Rantasen (21+22=43 pistettä) pistepörssin kuudenneksi ja maalipörssin toiselle sijalle.

Kauden ensimmäisten kuukausien aikana näytti, että Toronto Maple Leafsin 23-vuotias tähtisentteri Auston Matthews karkaa omille luvuilleen maalipörssin piikkipaikalla, mutta tulikuuma Rantanen on ilmoittautunut väkevästi mukaan taistelemaan maalipörssin voitosta.

Tällä hetkellä maalikuninkuuskisassa on kolmen kärki: Matthews (24 maalia), Rantanen (21) ja Connor McDavid (21).

NHL:n parhaalle maalintekijälle jaettava Maurice Richard -palkinto on ollut harvojen ja valittujen pysti 2000-luvun puolivälin jälkeen.

Viimeisten 13 vuoden aikana maalikunkun titteli on mennyt viidelle eri pelaajalle. Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkinin nimi on kaiverrettu pokaaliin käsittämättömät yhdeksän kertaa.

Siitä lähtien, kun Rocket-pokaali lanseerattiin, suomalaisista palkinnon on voittanut vain yksi pelaaja: Teemu Selänne ensimmäisenä kaudella 1998–99.

Historian aikana NHL:n maalipörssin on voittanut kaksi suomalaista. Nimet eivät yllätä. Selänne teki tempun kolmesti (kahdesti jaettu ykköstila) ja Jari Kurri kerran kaudella 1985–86.

Rantasella on tällä kaudella kaikki saumat nousta tähän harvinaiseen joukkoon.

Rantanen pelaa viidettä täyttä kauttaan NHL:ssä. Nuoren uransa aikana Nousten iso mies on noussut tasaisen varmasti NHL:n eturivin pelaajaksi kausi kaudelta.

Heti tulokaskaudellaan 2016–17 Rantanen rikkoi 20 maalin rajan. Seuraavalla kaudella (29 maalia) hän hätyytteli 30 maalin rajaa, joka lopulta rikkoutui kaudella 2018–19, kun Rantanen paukutti 31 maalia 74 ottelussa.

Uransa alkuvaiheessa Rantanen tunnettiin enemmän pelintekijänä kuin kylmäverisenä maalintekijänä eli sniperinä.

Kolmen ensimmäisen kauden aikana Rantasen laukausprosentti keikkui 15–16 pinnan tuntumassa. Viime kaudella laukausprosentti nousi uusille lukemille (17,8).

Tällä kaudella laukausprosentti on noussut yli 18:n, joka on pari pykälää enemmän kuin uran keskiarvo.

Maalimäärän kasvussa roolia näyttelee kliinisyyden lisäksi laukausmäärät. Rantanen on laukonut kuluvalla kaudella 3,3 kertaa ottelua kohti, mikä on selkeästi hänen uransa kovin keskiarvo. Viime kaudella keskiarvo oli 2,5 ja toissa kaudella 2,6 laukausta per ottelu.

Coloradon dynaaminen, nopeatempoinen 5–5-peli tekee sen, että joukkueen suunnannäyttäjän MacKinnonin ketjun ollessa kentällä Colorado useimmiten hyökkää ja vastustaja joutuu puolustamaan.

Sähäkkä ja monipuolinen hyökkääminen väsyttää vastustajia ja tuo vaihdosta toiseen maalipaikkoja, joista Rantasen tasoiset pelaajat rokottavat armotta.

Jäätävän kova kolmikko. Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen ja Gabriel Landeskog johtavat Coloradon mestaruusjahtia.­

Älykkäänä pelaajana Rantanen on pystynyt lisääntyneen ratkaisuröyhkeyden lisäksi tuomaan laukausarsenaaliinsa lisää työkaluja, joiden avulla verkko heiluu tiuhemmin. Tässä on tapahtunut merkittävää kehitystä.

Rantanen pystyy varioimaan eri ratkaisumalleja ja olemaan luova eri tilanteissa, kun on sen paikka.

Hyvänä esimerkkinä vaikkapa tiistain vastaisena yönä Anaheimia vastaan pelattu ottelu, jossa Rantanen taituroi kauden 20:nnen maalinsa avauserässä.

Rantanen voitti aloituksen (yksi uusi ulottuvuus hänen pelissään) MacKinnonille, joka ruuvasi terävästi itsensä vapaaksi ja syötti maalin eteen takaisin Rantaselle. Suomalaisjärkäle ennakoi ja teki pienen esiliikkeen, heti perään tippasi kiekon lavallaan ohi Josh Mansonin ja puikahti samalla Mansonin ohi. Kiekko luistimen kautta haltuun ja siitä vienti rystyltä maaliin.

Rystylaukaus on yksi Rantasen vahvuuksista. Kauden maaleista viisi on uponnut rystypuolelta, mikä oikeuttaa jaetulle kärkipaikalle koko liigassa. Leftin puolen pelaajana oikealla laidalla pelaavalle Rantaselle rystypuoli on jatkuvassa käytössä haltuunotoissa, kiekonkäsittelyssä ja myös laukauksissa.

Teknisten taitojen ja nopeustaitavuuden lisäksi Rantasen pää pysyy koko ajan mukana. Rantanen osaa katsoa oikeita saumoja, miten maalivahdit liikkuvat ja mihin eri tilanteissa kannattaa ampua. Maalipaikoissa näkyy tavoitteellisuus siitä, mihin hän haluaa vetää missäkin tilanteessa.

Maaliennätyskaudellaan 2018–19 Rantanen teki 52 prosenttia maaleistaan ylivoimalla. Verkko heilui tiuhaan tutulta tontilta ylivoimakuvion oikealta puolelta, josta Rantanen pääsee käyttämään yhtä vahvuuksistaan eli painavaa, suoraan syötöstä lähtevää laukaustaan.

Tällä kaudella sarjan kymmenenneksi tehokkaimmassa ylivoimapelissä Rantanen on tehnyt maaleistaan alle kolmanneksen ylivoimalla. Kuudesta ylivoimamaalistaan hän teki puolet kauden seitsemässä ensimmäisessä ottelussa.

Rantanen on kylvänyt tuhoa enemmän tasakentällisin, mikä nostaa hurjan maalimäärän arvoa entisestään.

Maailman tämän hetken parhaiden laitahyökkääjien listalla Rantanen on vahvoilla.

Rantanen, Mark Stone, Artemi Panarin, Patrick Kane, Mitchell Marner tai David Pastrnak. Näistä ykkönen löytyy. Debattiin kuuluisi myös Nikita Kutsherov, mutta Tampan venäläistähti on ollut koko kauden sivussa lonkkaleikkauksen takia.

Ei olisi yhtään liioittelua nostaa Rantasta pelipaikkansa parhaaksi tällä hetkellä.

Monipuolisuus erottaa Rantasen monista tähtiluokan laitureista. Tulosvastuu on iso ja pisteitä on tehtävä, mutta pisteiden hakkaamisen ja pelin rytmittämisen lisäksi Rantasen kahden suunnan pelaaminen on korkealla tasolla.

Satakiloinen jässikkä tunnistaa tilanteet, milloin pitää olla rohkea kiekollisena ja milloin pitää puolustaa ja varmistaa selustaa.

Rantasella terävään pelipäähän yhdistyy teräsbetoninen vartalo, mikä auttaa voittamaan kaksinkamppailuja kulmissa, kilpailemaan 1–1-kiekoista ja suojaamaan kiekkoa vahvasti.

Coloradon peli pysyy usein hengissä, kun kiekko on Rantasen lavassa.

Kokonaisvaltaisen pelaamisen rinnalla tulosta tulee illasta toiseen.

Pientä perspektiiviä Rantasen tämän kauden tulituksesta: 82 ottelun runkosarjassa nykyisellä maalitahdilla suomalaistähti hätyyttelisi maagista 50 maalin rajaa.